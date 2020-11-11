Локдаун закончился нокаутом: Сколько предприятий малого и среднего бизнеса не пережили пандемии в Тверской области

Такую картину часто приходилось наблюдать в период локдаунов в конце весны. Фото: Александр ЖМУЛИН

Еще в начале августа многие федеральные СМИ писали, что в России с августа прошлого года закрылось больше 1,16 миллиона малых и средних предприятий (МСП). Причем большая часть — за время пандемии. Правда при этом открылось больше 800 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня, когда по стране катится и катится вторая волна, бизнес вновь в ожидании локдаунов, на гране «нокаутов». «КП»-Тверь» решила выяснить, а сколько малых и средних предприятий перестало существовать за время пандемии в Верхневолжье.

Прояснить ситуацию нам помог эксперт — президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

Впрочем, сначала он отметил, что тверской малый и средний (а тем более большой) бизнес на фоне всей страны, еще чувствует себя относительно неплохо:

- Это связано и с тем, что ограничения у нас были не самые зверские, - уточнил Виталий Шориков. - Откат, который произошел после временных закрытий в начале лета, вылился в то, что сэкономленная потребительская способность восстановилась и в принципе оборот у МСП был. О процветании речи сейчас не идет, конечно, но на плаву подавляющая часть держится и, думаю, удержится.

Владислав Шориков. Фото: Тверская торгово-промышленная палата.

При этом президент Тверской ТПП оговорился, что с задачей увеличения количества субъектов МСП в регионе на 4500, поставленной по нацпроекту, придется повременить:

- Сейчас уже будет хорошо, если сохраним то, что есть.

Владислав Шориков при этом обратил внимание на один интересный факт:

- С момента объявления о регистрации самозанятых (1 июля 2020 года — Ред.) у нас их уже четыре тысячи набралось. Это хороший результат, на который мало кто рассчитывал, скажу я вам. Легализовавшиеся самозанятые уже заплатили налогов примерно на 200 тысяч рублей.

Отвечая на главный вопрос о потерях, Владислав Шориков сослался на имеющиеся у него данные тверской налоговой службы.

- В итоге за время пандемии в нашем регионе закрылось около 2500 предприятий малого и среднего бизнеса, - сказал эксперт. - Судите сами, по данным налоговой на 10 марта, у нас функционировала 47661 организация МСП, на 10 ноября — 45143.

Глава Тверской ТПП пояснил, что юрлиц в категории микробизнес (выручка до 120 млн рублей в год, не больше 15 работников) было 18134, а стало 16841. Юрлиц в категории малый бизнес (выручка до 800 млн рублей в год, не больше 100 работников) было 1793, стало 1712. Юрлиц в категории средней бизнес (выручка до 2 млрд рублей в год, не больше 250 работников) было 127, стало 121.

Уменьшилось и количество ИП. В категории микробизнес их было 27330, стало 26205. В категории малый бизнес было 276, стало 264.