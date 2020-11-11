Досуг в Твери с 11 по 18 ноября: Пир музыки, рок-легенды и премьера

Несмотря на коронавирус, культурная жизнь в городе не затихает. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОНЦЕРТ

От хора до поющих бокалов и органа

Тверская академическая филармония вновь приготовила для любителей музыки ряд интересных выступлений. И отдельно предупреждает: вход - только в масках.

14 ноября в 17:00 филармония приглашает на концерт Академического Большого хора «Мастера хорового пения» (художественный руководитель - народный артист России, профессор Лев Конторович).

В программе: произведения П. Чайковского, П. Чеснокова, С. Рахманинова, В. Кикты, В.А. Моцарта, И.С. Баха, А. Пьяццоллы; народные песни.

Академический Большой хор был создан в 1928 году и за 90 лет исполнил более 15000 произведений.

Что примечательно, в 2008, 2012 и 2018 годах этот хор принимал участие в церемониях инаугураций Президентов Российской Федерации Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Цена билетов: 300 рублей.

В Тверсколй филармонии выступит хор, который пел на инаугурациях российских президентов. Фото: Тверская филармония

15 ноября в 12:00 тверского зрителя ждут на необычном концерте для всей семьи «Стеклянная арфа + орган + живопись на воде». На стеклянной арфе будет играть Александр Лемешев.

Сегодня он один из наиболее известных артистов, играющих на стеклянных бокалах, не только в России, но и во всем мире.

Александр - действительный член международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International.

В концерте также участвуют лауреат международных конкурсов Ирина Розанова (орган) и Ольга Каурова (рисование в технике эбру).

Цена билетов: 500 рублей.

16 ноября в 18:30 в филармонии начнется концерт «Поющие бокалы с оркестром». Перед публикой опять же выступит Александр Лемешев (стеклянная арфа), а также Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер - Михаил Эунап).

В программе: произведения В.А. Моцарта, П. Чайковского, А. Дворжака, Й. Брамса, Ю. Жиро, Ж. Косма и др.

Цена билетов: 500 рублей.

17 ноября в 18:30 филармония приглашает на вечер органной музыки. Впервые в Твери выступит лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, Япония) с концертом «Песня - симфония Земли».

В программе: И.С. Бах. Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, Ария из кантаты № 156; М. Дюрюфле. «Сицилиана» и Токката из сюиты оп. 5; Е. Удрас. «Песня дельфина»; Ф. Петерс. «Песня-симфония».

Цена билетов: 500 рублей.

В Твери выступит музыкант из страны восходящего солнца. Фото: Тверская филармония.

18 ноября в 18:30 на сцену филармонии выйдет заслуженный артист России Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас) вместе с Губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» (художественный руководитель и главный дирижер - Андрей Кружков).

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Александр Муравьев (контрабас).

В программе: А. Танонов. Симфоническая картина «Граф Суворов» (первое исполнение в Твери!); В. Кошелев. «Ловушка 2020» (первое исполнение в Твери!); Е. Петров. «La Serenata», турнир для двух контрабасов с оркестром; а также произведения А. Шнитке, С. Евтушенко и др.

Цена билетов: 500-600 рублей.

РОК-КОНЦЕРТ

«Выворотень», 30 лет

15 ноября в 18:00 в клубе «BigBen» (ул. Брагина, 2) начнет вершить свою магию легендарная группа «Калинов Мост». Музыканты отметят на сцене в Твери 30-ю годовщину своего культового альбома «Выворотень».

«Калинов Мост» сыграет его весь целиком, а также исполнит и хиты из других альбомов.

Как пишут организаторы, «эти песни появились в эпоху перемен, когда на закате перестройки страна начинала трещать по шву. В пору идейного кризиса, распада сознания. На пороге новой жизни, очень непростой, а для многих и просто мрачной. Участники группы «Калинов Мост» били копытом и рвали поводья, готовые снова вырваться на сцену, как на поле битвы, и выдать в студии нечто небывалое…»

Цена билетов: от 1600 до 2200 рублей.

О том, где их можно купить, смотрите на странице клуба в ВК.

Внимание! Клуб работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Количество мест ограничено 50%-ной вместимостью зала.

В Тверь едут легенды рока. Фото: клуб БИГБЕН.

ЛЕКЦИЯ

Народы Крайнего Севера

Так называется лекция в тверском лектории «Живое слово».

Она пройдет 15 ноября по адресу: проспект Победы, 26.

Преподаватель истории Дмитрий Новиков расскажет детям и взрослым о быте, культуре и традициях народов Крайнего Севера России. Алеуты, чукчи, манси, нанайцы - где они живут, чем занимаются, на каком языке говорят? Также в программе лекции - шаманские песнопения, обрядовый танец, изготовление магического оберега и прямая связь с Севером по ВотсАп!

Начало в 13:00.

Цена билетов: 500 рублей

В лектории расскажут о быте и культуре народов севера России. Фото: лекторий "Живое слово"

СПЕКТАКЛЬ

«Вратарь и море»

Так называется премьерный спектакль в ТЮЗе. Это постановка по книге - долгожданному продолжению «Вафельного сердца» норвежской писательницы Марии Парр.

Вот что пишут в анонсе: «Герои «Вафельного сердца» Лена и Трилле из бухты Щепки-Матильды подросли - им уже по двенадцать лет, а в этом возрасте всё непросто. Дед Трилле стареет, неподалеку поселяется девочка-иностранка, а новый тренер футбольной команды изводит Лену придирками и держит на скамейке запасных. Друзья по-прежнему пускаются в невероятные авантюры, ссорятся и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о важном. Год им предстоит нелегкий, он принесет любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную минуту и стойкость на пути к цели».

Остроумная и трогательная повесть, как и предыдущие книжки Марии Парр.

Режиссёр-постановщик спектакля - Иван Пачин.

Спектакль можно будет увидеть 13, 14 и 15 ноября.

Первый раз в 11:00, два других дня - в 12:00.

Цена билетов: 300-400 рублей.