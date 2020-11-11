«Деда клеймили, как Пастернака»: Тверской поэт и журналист Святослав Михня представил стихи деда и отца

1 сентября 2010 года. Слева направо: Святослав Михня с Софией Михня на руках, Александр Михня, Борис Михня. Фото: аккаунт в соцсетях Святослава Михни – ВК/id62559832.

«На черный день мне белая страница» – это строчка одного из стихотворений Святослава Михни, ставшая названием творческого вечера поэта и журналиста. Прозвучали произведения как самого Святослава, так и его деда Паула Михни, и отца, Бориса Михни.

Паул Михня – молдавский поэт и переводчик. Сегодня он уже классик и его произведения изучают школьники Молдовы. Его сын Борис Михня – актер и режиссер Тверского академического театра драмы, который пишет стихи с 17 лет. Внук Паула Михни, Святослав, с 1994 года работает в Твери журналистом, а стихи пишет с 16 лет. Он автор трех поэтических сборников: «Невидимые дни» (2002), «Отступление в небо» (2011) и «Вечереющий свет» (2016).

Есть радость жить. И умирать.

Есть радость краткого круженья

листа, усталого движенья

осенних вод. Есть благодать.

Как сказано, всему свой срок.

Пройдем – от мала до велика.

Вот что нам жизнь диктует дико,

сама проходит между строк…

Это строки Святослава Михни из книги «Отступление в небо» 2011 года издания.

Паул Михня родился 22 июля 1921 года в Румынии, в городке Бричаны. Умер 31 августа 1994 года в Кишиневе.

«Война застала отца в Кишиневе, – вспоминает Борис Михня. – С юности он был болен туберкулезом легких и не подлежал воинскому призыву. Находился в эвакуации в Оренбурге, где и познакомился с моей мамой, Розой Андреевной Мелентьевой. Родным языком отца был румынский. Он также в совершенстве владел французским, немецким и русским. Изучал и знал латынь.

Переводил с языков оригинала. Впоследствии в его переводах на молдавский вышли книги Некрасова, Вергилия, Овидия, Рильке, Валери, Верлена... В 1958 году отец был исключен из Союза писателей. В газете «Молдова Сочиалисте» была передовица, где клеймились – цитирую – «ренегаты Пастернак и Михня». Отец вполне отдавал себе отчет, что это значило: в 1958 году оказаться нигде, имея две дырки в легких, не имея средств к существованию, с тремя детьми на руках – мне, старшему, было тогда 12 лет. Но выход был. Единственный. Остаться поэтом».

Молдавский и румынский поэт и переводчик Паул Михня (1921 – 1994). Фото: ru.wikipedia.org.

С 1958 по 1964 год не было напечатано ни одной строчки Паула Михни. А писал он много. В 1964 году ему было сообщено, что он восстановлен в Союзе писателей. В 1992 году вышла последняя прижизненная книга Паула Михни «Coroan de coroane».

«Отец любил строгую, сложную форму и был воодушевлен однажды открывшейся ему теоретической возможностью создания новой формы – венка венков, – продолжает Борис Паулович. – И он эту возможность реализовал. «Coroan de coroane» – это четырнадцать сонетных венков, объединенных пятнадцатым. Такая книга существует только на одном языке, на котором писал мой отец Паул Михня, – на молдавском. В основе личности Паула Михни убеждение: самое ценное, самое долговременное, самое глубокое, единственно возможное – это поэзия. Ей и посвятил свою жизнь мой отец со всей целеустремленностью, свойственной его характеру».

Я умирал. Глаза твои росою

искрились. Громом грянула беда.

И в новом, странном свете ты тогда,

любимая, предстала предо мною:

не матерью детей и не женою,

не той и этой вместе, как всегда.

Я видел молний блеск… Росла вода…

С тобой – ребёнком! – наши дети, трое...

Нет, я не мог оставить вас одних…

И, идолопоклонник, я воскрес,

Перед тобой колени преклоняя.

Ворвался луч в окно, и гром утих,

и мир – друзей был полон и чудес,

и вновь ты – как невеста молодая.

«Метаморфозы», Паул Михня, из книги «Встреча с собой» (1975). Перевел Семен Ботвинник.

– В детстве почти каждое лето я ездил с родителями в Кишинев и общался с дедом в основном на тему футбола, – делится воспоминаниями Святослав Михня. – Когда я начал писать стихи, дед стал воспринимать меня по-другому: вел со мной серьезные беседы и заложил максималистское отношение к поэзии. Он говорил, что поэт должен писать, даже находясь одной ногой в могиле.

Святослав Михня читает в библиотеке свои стихи. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Какие-то строчки внука Паул Михня хвалил, над какими-то советовал подумать. Святослав подчеркивает, что Паул Борухович был очень независимым и целеустремленным человеком. Кстати, в следующем году исполнится 100 лет со дня его рождения.

Борис Михня написал первое стихотворение, которому придал значение, в 17 лет. Тогда он работал слесарем по ремонту тепловозов и параллельно учился в вечерней школе. С 1971 года Борис Паулович – актер Тверского театра драмы. В 1987 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В 1990 году вышел сборник стихов Бориса Михни «Освещенный затменьем».

Борис Михня читает стихи на «Вечере русской поэзии» в Тверском театре драмы. Фото: Сергей Борецкий.

Сегодня поэт регулярно читает свои стихи на творческих встречах в библиотеках. А в Тверском театре драмы долгие годы на малой сцене идет поэтическая программа «Вечер русской поэзии». Борис Михня и Ирина Кириллова читают стихи русских классиков. Только пандемия коронавируса прервала, хочется надеяться, что на время, выступления. А источники вдохновения не иссякают.

– Как исчерпывающе сказала Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» А сор - это сумятица чувств, сумятица мыслей. Понятно, что это связано с надеждами и любовью, с исполнением желаний и неосознанным. Есть философия поэзии, она выражена Пушкиным: «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит…», – рассказал в телефонной беседе поэт, актер и режиссер Борис Михня.

Опять шагнуть на паперть пьесы.

В другую участь нарядиться.

Придуманные интересы

кривят податливые лица.

Горят огни второго сорта,

попытка вытолкнуться в ум.

Живого сколько перетёрто -

в Сахару, в Гоби, в Кара-Кум.

Стихотворение «О моей работе» Бориса Михни, 2013 год.

Борис Михня в образе Митрополита Даниила в спектакле «Невольники». Фото: Наталья Тихонова.

Сын Святослава Михни Александр словесностью не увлекается. Юноша учится в тверском лицее и отдает предпочтение математике и физике. Однако и Александр может написать стихи, что называется, по случаю. К примеру, недавно, завоевав две подряд золотые медали на первенстве Европы и России по академической гребле, молодой человек выразил свои чувства в лирической форме.

Мы старались, терпели, пыхтели,

Защищая честь региона!

Наши силы и в духе, и в теле –

Неплохая концовка сезона!

Наши тренеры лучшие в гребле,

Вместе с нами шли напролом.

Отдохнём и теперь до апреля

Распашным вам помашем веслом...

Александр Михня занимается греблей. Фото: аккаунт в соцсетях Александра Михни – ИНС/mc_al_er.

– Александр может что-то зарифмовать и на русском, и на немецком, который неплохо знает, но он, в отличие от меня, относится к стихам не так серьезно, – признается Святослав Михня.

Меж тем Александр – как ни крути – четвертое поколение из рода Михней, умеющее управляться с рифмами.