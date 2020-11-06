На сцене «Невольники» – в Тверском театре драмы представили премьеру десятилетия!

Иоланта Мельникова и Александр Крайнов исполняют главные роли в спектакле «Невольники». Фото: Наталья Тихонова.

Режиссёром, автором пьесы по мотивам двух романов – Анатолия Рогова «Выбор» и Вадима Артамонова «Василий III», а также исполнительницей главной роли и композитором выступила Иоланта Мельникова. Постановка рассказывает о жизни первой жены Василия III Соломонии Сабуровой, которую сослали в монастырь за бесплодие.

Создательница и идейная вдохновительница спектакля «Невольники (История любви Соломонии)» поднимает в своём сценическом произведении тему любви, которую приписывают людям XV-XVI веков.

– Правда ли то, что все мы заложники своих чувств и страстей, амбиций и стереотипов, положения в обществе, гордости и тщеславия? И способна ли Любовь противостоять нашим грехам и ошибкам? Новая сюжетная история Тверского театра драмы звучит очень современно. Она представляет собой веху, которая изменила бег истории появлением на свет Ивана IV Грозного, – рассказывает о своём замысле режиссёр-постановщик Иоланта Мельникова.

Любовь в постановке «Невольники» определяет судьбы людей и дальнейший путь страны. Фото: Наталья Тихонова.

Подготовка к спектаклю началась два года назад. Как сказано в пресс-материале Тверского театра драмы, авторы не ставили самоцелью историческую реконструкцию. Но мебель и реквизит выполнили похожими на предметы интерьера боярских палат Романовых.

За художественное оформление сцены отвечали художник-постановщик театра драмы Николай Юдин и Иоланта Мельникова. Многие декорации выполнены в виде полотен с нанесенной печатью, которые с лёгкостью меняют друг друга.

Эта постановка богата оригинальными костюмами, копирующими наряды той эпохи. Всего их сшили более сотни. На многих есть ювелирные украшения. Это стало совместным трудом ателье Марии Рыбаковой и пошивочного цеха Тверского драматического. Художниками по костюмам выступили Ирина Подосёнкова, Ирина Бабич, Мария Рыбакова, а также, Иоланта Мельникова.

Государь держит совет с боярами. Фото: Наталья Тихонова.

Балетмейстер спектакля – известный тверской танцор, руководитель танцевальной студии Джон Шенгелия. За художественный свет и спецэффекты отвечали сотрудники театра Юлия Дмитриева и Павел Глухов. Для создания атмосферы, к примеру, используется сценический дым, а также видеопроекции. Дважды даже появляется титр с названием пьесы.

В паре с Иолантой Мельниковой, исполнительницей роли Соломонии, играет новый актёр Тверского театра драмы Александр Крайнов. До недавнего времени он был артистом труппы Тверского ТЮЗа. Его великий князь получился колоритным мужчиной.

Он очень естественно оглаживает окладистую бороду, говорит низким звучным голосом, может резко схватить боярина за шею, но при этом есть в нём некоторая мальчишеская недальновидность. Вот его любимую разлучают с ним, а он даже не смотрит в её сторону. Актёр нашёл очень верный ход, когда делает несколько шагов вслед за ней и падает на колени.

Александр Крайнов дебютировал на сцене Тверского театра драмы в роли Василия III. Фото: Наталья Тихонова.

На сцене появляется большая часть труппы театра. Проще перечислить тех, кто не задействован. В таком варианте многие роли эпизодичны.

Всё действо пронизано музыкой и песнями. Выбранный жанр исторической драмы дополнили стилистикой мюзикла. Главная героиня по ходу действия терпит превратности судьбы и выражающая свои чувства в вокальных партиях.

Администрация Тверского театра драмы следит за соблюдением посетителями масочного режима. После третьего звонка зрителям напоминают не только об отключении мобильных телефонов и о необходимости находиться в защитной маске до выхода из учреждения культуры. Билеты продаются всё также на 50% мест в зале.