«Вливал собаке в рот пиво, водку, но она все равно ему радовалась»: В Кимрах Тверской области зоозащитники требуют наказать живодера

Едва живую собаку обнаружили привязанной около детской площадки. Фото: Ольга Синева

В городе Кимры Тверской области зоозащитники спасают покалеченную живодером собаку. Небольшую дворняжку с глубокими колотыми ранами и огромной дырой в трахее нашли 30 октября привязанной к столбу у жилого дома на улице Коммунистической, буквально в пятнадцати метрах от детской площадки.

Умирающее животное неравнодушные люди привезли в местную ветеринарную клинику.

- У собаки был вырван клок кожи, пробита трахея: дыра диаметром 3-5 сантиметров, - рассказала «КП»-Тверь» зоозащитница Ольга Синева. - Причем рана в трахее была не свежая, она могла появиться дня за два до этого. Другие раны - глубокие проникающие ранения, которые обнаружили в клинике, - были гораздо свежее. Ветеринары сказали, это какое-то чудо, что собака еще жива…

Со слов кимрских зоозащитников, вероятнее всего, покалечил собаку хозяин. Его зовут Павел, в район Савелово, где все произошло, этот мужчина переехал недавно. Подрабатывает разнорабочим - когда где, часто выпивает. Собаку при переезде он бросил, но она прибежала за ним.

Санта, так местные зовут дворняжку, очевидно, мужчине была не нужна. По словам Елены, соседки Павла, мужчина с Сантой был груб, кричал на нее и бил:

- Он на глазах у меня и моего сына пытался избить собаку палкой. Собака взвизгнула, сын испугался, я закричала: «Да что же вы делаете!», и он палку бросил, - рассказывает Елена.

Дворняжка всегда была голодной. Ее подкармливали «палаточники» - торговцы, работающие у местного торгового центра.

- Палаточники рассказывали, что видели, как хозяин вливал собаке в рот пиво, водку. Но она к нему все равно приходила. И так радовалась, когда он вдруг появлялся… - говорит Ольга Синева. - Я лично подходила к этому мужчине. Предлагала чем-то помочь, стерилизовать собаку. Другой наш волонтер тоже с ним разговаривала на этот счет. Внимания он на это не обратил и ничего не сделал.

Другая зоозащитница, Алена, тоже считает, что покалечить собаку мог именно хозяин. Другим в руки запуганная дворняжка не давалась.

- Она только ему в руки шла. Зашуганная собака, но за ним бегала хвостом, - вспоминает девушка.

Избавиться от Санты мужчина пытался не раз, говорят местные. В первый раз просто привязал ее к столбу вместе со щенками, которых собака недавно родила. Щенков тогда забрала какая-то сердобольная женщина, а Санту отвязала и отпустила.

А буквально через несколько дней дворняжку нашли вновь привязанной и с ужасными ранами.

Санту в ветклинике прооперировали, раны зашили. Она потихоньку начала есть, хотя делать ей это очень сложно из-за огромной раны в трахее. Прогнозов пока ветврачи не дают: ожидать можно чего угодно. Но если собака выкарабкается, зоозащитники будут искать ей нового хозяина. Вот только боятся, не заявил бы свои права на животное бывший владелец, ведь пока его вина не доказана.

Всю собранную информацию волонтеры передали в полицию. Живодеру они хотят справедливого наказания.

По информации пресс-службы управления МВД по Тверской области, человек, причинивший собаке травмы, установлен.

- По факту жестокого обращения с животным проводится проверка. В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными», - гласит официальное сообщение правоохранителей.

Отметим, что санкции данной статьи могут подразумевать разное наказание: от денежного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.