Две доски и бюст: Тверские депутаты проголосовали за увековечивание памяти о Комарове, Максимовиче и храме Симеона Столпника

В городской Думе прошло очередное заседание. Фото: Тверская городская дума

В его повестке было достаточно много вопросов. Три из них касались установки в Твери двух мемориальных досок и бюста. Забегая вперед отметим, что депутаты выказали единодушное мнение по поводу них.

Все три проекта в гордуме представил начальник департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Твери Алексей Жоголев.

Первым делом он рассказал об инициативе коллектива ДК «Пролетарка» установить мемориальную доску заслуженному работнику культуры РФ, известному тверскому хореографу Евгению Комарову. Это именно он был основателем и руководителем ансамбля «Тверичане». Его артисты и сейчас радуют зрителей и являются гордостью «Пролетарки».

- Коллектив ДК заверил, что и установка и обслуживание будет за их счет. Никаких дополнительных ассигнований из городского бюджета не понадобится, - сообщил Алексей Жоголев.

Депутаты блюдут масочный режим. Фото: Тверская городская Дума

Еще одну мемориальную доску предлагается установить на доме на фасаде дома №5 по Свободному переулку. Это здание бывшего автовокзала, которое сейчас стремительно преображают для открытия там Дворца бракосочетаний.

Как пояснил Жоголев, мемориальная доска должна напоминать о том, что здесь с 1676 до 1930-х годов стоял храм во имя святого Симеона Столпника. Стоял, пока его большевики не разобрали.

С идеей установить памятную табличку выступил отдел ЗАГС Тверской области.

Церковь выполняла важную градообразующую роль в части Загородского посада Твери и входила в число немногих церквей, которые украшали «Предградье», т.е. ближайшую к Тверскому Кремлю территорию.

Третьей «мемориальной» инициативой стало предложение Тверского госуниверситета установить у главного здания вуза (на улице Желябова, 33) бюст основателя женской учительской школы в Твери (от нее и берет истоки ТвГУ) Павла Максимовича.

Это весьма символично в преддверии 150-летия со дня образования школы.

Все инициативы депутаты дружно поддержали. Никаких вопросов не возникло.

- Многие годы в нашем городе существует традиция увековечения памяти о выдающихся земляках путем установки мемориальных объектов - досок, памятников, композиций. Особенно важно, что с инициативой всегда выступает общественность. Это говорит о том, что память об этих людей действительно живет в сердцах наших горожан, - резюмировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.