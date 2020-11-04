Досуг в Твери с 4 по 11 ноября: Музыка без границ от Чайковского до Пьяццоллы, сентиментальные повести и историческая драма

Пока филармония, театры, музеи и другие места для культурного отдыха открыты для публики в Твери. Фото: Тверская академическая филармония.

КОНЦЕРТ

Тверская филармония приглашает

Храм музыкального искусства Твери, то есть наша любимая филармония вновь готовит для зрителя ряд интересных встреч с прекрасным, выраженным в звуке.

5 ноября в 18:30 состоится концерт «Музыка без границ». На сцену выйдет струнный квинтет «Ad Libitum» Тверской академической филармонии.

Ансамбль был создан в 2012 году. Музыканты воплотили свою мечту собирать на своих выступлениях публику разных вкусов и возрастов. Как ценителей классического искусства, так и широкую аудиторию любителей музыки. Обширный репертуар ансамбля включает произведения различных эпох, стилей и направлений. И постоянно пополняется свежими стильными мелодиями в обработке руководителя квинтета Ирины Евдокимовой.

В программе: мировые хиты классической и эстрадной музыки.

Цена билета: 400 рублей.

Обширный репертуар квинтета включает произведения различных эпох, стилей и направлений. Фото: Тверская академическая филармония.

7 ноября в 17:00 публику приглашают на представление музыкально-поэтической композиции «Руки милой - пара лебедей».

Она посвящена 125-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Выступят солисты и коллективы филармонии.

Программу представляет мастер художественного слова, режиссер, заслуженная артистка России Галина Петрова.

Цена билета: 500 руб.

10 ноября в 18:30 филармония представит программу «От Чайковского до Пьяццоллы».

Играть в этот вечер будет ансамбль «Puritz Band» в составе: Михаил Меринг (кларнет), Иосиф Пуриц (баян), Игорь Никифоров (контрабас), Алексей Бударин (кахон, перкуссия).

Вот что про него пишут организаторы: «Puritz Band - уникальный коллектив в России, который заново раскрывает клезмерскую музыку, сочетая умение донести простоту и драматизм еврейских мелодий до каждого слушателя с исключительным уровнем профессионализма и артистизма. Помимо клезмера репертуар ансамбля охватывает классику, аргентинскую музыку и другие направления».

В программе: произведения П. Чайковского, А. Пьяццоллы, Г. Фейдмана, Д. Уильямса, В. Гридина, Г. Динику, еврейские народные мелодии и др.

Цена билета: 500 рублей.

Puritz Band - уникальный коллектив в России, который заново раскрывает клезмерскую музыку, но при этом способен круто сыграть и многое другое. Фото: www.facebook.com/puritzband

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНЦЕРТ

Отрывки из Зощенко

7 ноября в 17:00 в актовом зале Тверской областной библиотеки имени А. М. Горького начнется литературный концерт из цикла «Русские трагикомедии».

Артист Московской филармонии, мастер художественного слова Алексей Злаказов прочтёт отрывки произведений Михаила Зощенко из сборника «Сентиментальные повести».

Сам автор в предисловии к первому изданию произведения в марте 1927 года писал: «Эта книга, эти сентиментальные повести написаны в самый разгар нэпа и революции. И читатель, конечно, вправе потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса - одним словом, полной и высокой идеологии. Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге немного будет героического. Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, во всей его неприглядной красе…»

Организаторы концерта добавляют: «Эти произведения стали беспощадным и остроумным портретом эпохи революции и нэпа. Оправдываясь своим мелким и несерьёзным характером, Зощенко, будто шёпотом и в насмешку над строгим критиком и взыскательным читателем, произносит: «Кому что по силам, кому что дано».

Вход свободный, только в масках.

Мастер художественного слова Алексей Злаказов читает очень артистично и причем - абсолютно по памяти. Фото: Тверская библиотека имени Горького

СПЕКТАКЛЬ

На сцене - история, в театре - премьера

Тверской академический театр драмы приглашает на премьеру. 6, 7 и 8 ноября на подмостках будут играть спектакль «Невольники (История любви Соломонии)». Это историческая музыкальная драма (16+) по мотивам романов А.П. Рогова «Выбор» и В.И. Артамонова «Василий III».

В центре действия - великий князь Владимирский и Московский Василий III (правил с 1505 по 1533 год) и Соломония Сабурова - женщина из «служивых людей», то есть не из знати. Она, несмотря на ее незнатное происхождение, стала женой Василий III. Однако история эта закончилась трагически... А может, и нет. Это как посмотреть. В общем, Соломония так и не родила наследника и была сослана в монастырь. Такое решение дало право великому князю заключить второй брак с дочерью литовского князя Еленой Глинской. А она родила ему сына - того, кто войдет в историю как Иван IV Грозный.

Вот что пишут в театральном анонсе к спектаклю: «История трагической любви Соломонии Сабуровой и самого сложного выбора ее супруга, Василия III, произошедшая в XVI веке, звучит очень современно. И она представляет один из самых загадочных фактов российской истории, который изменил ее бег…»

Режиссер и исполнительница главной роли спектакля Иоланта Мельникова уверена: «Быть невольником не равно быть несвободным. Наше неволие как раз в свободе принимать решение и нести за него ответственность».

6 ноября начало в 18:30.

7 и 8 ноября начало в 17:00.

Цена билетов: от 200 до 800 рублей.

В драмтеатре играют историческую трагедию. И это премьера. Фото: Тверской академический театр драмы.

ЛЕКЦИЯ

От единорогов до еретиков

В тверском центре современной культуры «Рельсы» продолжается цикл лекций об искусстве разных эпох.

8 ноября культуролог Настя Каменских расскажет о Средневековье. Лекция называется «Единороги и еретики: каким было искусство Средних веков».

Организаторы пишут: «Средневековье - эпоха не для слабонервных: чума, инквизиция, пляски смерти, карнавалы, единороги, ведьмы, алхимики, летучие мыши... Всем этим добром было наполнено искусство эпохи. На лекции расскажем вам о том, как у скелетов из пляски смерти появились ружья, как люди развлекались, сидя в чумном карантине, какими были взаимоотношения тамплиеров и котиков и почему Средневековье было страдающим».

Начало в 15:00

Цена билета: 350 рублей.

Записаться можно предварительно через сайт центра.