«Мы должны молиться о репрессированных, чтобы такого не повторилось»: митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил молебен в День памяти жертв репрессий

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (на фото – посередине) читает заупокойную молитву о репрессированных. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Именно на месте этой церкви рядом с Волынским кладбищем в Твери было место массовых захоронений расстрелянных в 30-50-е годы ХХ века. В 2005 году, когда храм восстанавливали после поджога, обнаружили останки репрессированных. В нашем крае под каток советских репрессий попали тысячи жителей.

Тверской историк Вадим Смирнов, опираясь на архивные данные, указывает, что масштабы репрессий в Калининской (ныне Тверской. – Ред.) области потрясают. С октября 1936 по июль 1938 года арестовали 16 722 человека. Больше всего дел было сфабриковано по статье «Контрреволюционная агитация». 86,2% арестованных по национальности были русскими. Больше всего гонениям подвергались бывшие кулаки, т.е. зажиточные крестьяне.

Как указывает исследователь, «с 1937-го по вторую половину 1938-го к расстрелу приговорили 5 063 человека (41,6% арестованных); остальных (6 896 человек) – к различным срокам тюрьмы и лагерей, от 5 до 25 лет. Освободили лишь 158 человек, и то без реабилитации.

Был убит и архиепископ Тверской и Кашинский Фаддей (Успенский). Террор был тотальным».

Храм Серафима Саровского в Твери, построенный на месте массовых захоронений расстрелянных в 30-50-е годы ХХ века. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед обрядом панихиды в память о репрессированных митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к прихожанам с просьбой молиться о тех, кого оболгали и казнили по чужим наветам.

– Их репрессировали для того, чтобы о них никто не молился, никто их не вспоминал… Мы, конечно, не сможет узнать всех имён. Но их знает Господь. Мы знаем, что Бог посылает душам усопших отраду, а через молитву и в сознании молящихся тоже что-то такое происходит. Сила молитвы – это сила созидания, которая превосходит многие человеческие усилия, – отметил в своей речи митрополит Амвросий.

Тверской владыка обратился к Господу с просьбой упокоить «души усопших рабов в годину лютых гонений». Он также просил Бога наставить всех на путь истинный, чтобы репрессии больше никогда не повторялись. Ибо, как подчеркнул священнослужитель, история имеет свойство быть цикличной.

Митрополит Тверской и Кашинский Авмросий попросил мирян молиться о репрессированных, чтобы не забывать страшные страницы истории. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Затем рядом с храмом у поклонного креста отец Амвросий с другими священнослужителями прочитали заупокойную молитву. Этот крест высится именно на том месте, где 30 октября 2005 года были перезахоронены найденные под сгоревшей частью храма останки расстрелянных: двух священников и преподавателя немецкого языка. Информация о них размещена там же на стенде.

Во время молитвы верующие передавали священнику записки с именами репрессированных родственников, которые зачитывались вслух. После молебна архиерей поблагодарил всех, кто пришёл на службу. Многие из верующих, получив у батюшки благословение, положили к кресту красные гвоздики в память о замученных предках.