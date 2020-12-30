КОНЦЕРТЫПраздник без перерываНовый год почти уже здесь, Дед Мороз стучится в дверь... Пора зарядиться настроением праздника, хорошо и культурно отдохнуть.Тверская областная филармония в праздничные дни будет радовать публику новогодними концертами.Один из них - «В Новый год с музыкой NON-STOP».Музыканты филармонии исполняют самые яркие номера новогодних представлений последних лет, песни отечественной и зарубежной эстрады.В праздничные дни концерты пройдут 3, 4, 5, 6 января. Начало всегда в 18:00.Стоимость билетов: от 500 до 700 рублей.2, 3, 4, 5 и 6 января в филармонии также будут давать музыкальную сказку «Как Емеля за елочкой ходил». Это представление с чудесной историей под стать новогоднему настроению. Начало во все дни в 11:00 и в 14:30.Стоимость билетов: 400 рублей.Вход в филармонию строго в масках!Зажечь с «На-На»В один из новогодних дней можно будет погрузиться в атмосферу эстрады 1990-х. А конкретно - зажечь под шлягеры некогда супергруппы «На-На». Настоящие кумиры 90-х вновь готовы произвести фурор на тверской сцене. Полу-обновленный состав дает огня.На концерт легендарной поп-группы «На-На» 2 декабря в 19:00 приглашает ДК «Пролетарка».Стоимость билетов: 1200-2500 рублей.ТЕАТРТЮЗ 3 и 6 января в 18:00 зовет погрузиться в театральное закулисье, так сказать, познакомиться с кухней храма лицедеев.Гостям расскажут и покажут, что такое «арьер» и «авансцена», где у сцены «зеркало». Всё это (и не только!) можно узнать на экскурсии into.ТЮЗ.Вы заглянете в «карман» сцены, увидите, где делают декорации, примерите на себя костюм сказочного героя и, наконец, посмотрите на зал глазами артиста - со сцены.Экскурсоводами выступят заслуженный артист РФ Александр Евдокимов и ассистент режиссёра Тверского ТЮЗа Алексей Лутьянов.Стоимость билетов: 300 рублей.ВЫСТАВКАВ большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра продолжается выставка 3D-картин.Организаторы обещают, что на ней можно глубоко погрузиться в 3D-иллюзии.- К примеру, вы можете прогуляться по Луне, приручить дракона или встретить Новый год в Париже, стать героем компьютерной игры, покорить отвесные скалы или укротить настоящего динозавра, - пишут они в анонсе.Цена билетов: для детей от 4 до 7 лет, а также школьников - 150 рублей, для студентов и пенсионеров - 200 рублей, для остальных взрослых - 250 рублей.ОНЛАЙННовый год в ТвериА еще в твери запустили портал tver.cool/2021, где можно в онлайн-режиме смотреть много чего интересного и новогоднего. Все, конечно, связано с ТверьюК примеру, там можно увидеть выставку необыкновенных елочных игрушек, созданных детьми нашего города. Или глянуть всей семьей \\"Новогоднюю сказку Дядюшки Рояля\\". А можно узнать о городских трендах и посмотреть видео, как Тверь навестил Дед Мороз из Великого Устюга. И это далеко не все.В общем заходите и смотрите.P.S.Jazz в Старый Новый годЗабегая немного вперед, отметим, что в Старый Новый год 13 января в Тверь приедет Народный артист, виртуоз-пианист, известный по блестящему акомпанементу в том же телешоу \\"голос\\" Сергей Жилин и его искрометный ансамбль «Фонограф».Музыканты обещают устроить феерию в тверской филармонии. Они представят программу «LET IT SNOW!».Начало в 19:00.Стоимость билетов: 1300-1200 руб.