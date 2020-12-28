Если вы думаете, что письма Деду Морозу пишут только маленькие дети, то вы очень заблуждаетесь. Пишут и взрослые девочки, лет эдак тридцати девяти, например тверичанка Юлия Дорохова, которая уверена, что веселый бородач не просто получает ее послания, но и исполняет их вплоть до мелочей.- Слышала такой анекдот: «Дорогой Дедушка Мороз! Вчера написала тебе письмо с пожеланиями. Сегодня был мороз, и треснула губа… Намек поняла… P.S. Все нормально, я не обижаюсь. Что сможешь, то сможешь». Так вот это не по меня. Настоящий дедушка - добрый и никогда мечту без внимания не оставит! - улыбается Юля, но при этом видно, что не шутит. И я ей спустя какое-то время начинаю верить.ДОБРЫЙ МУЖ И КРАСИВАЯ КВАРТИРАСвое первое письмо Юля написала в 2015 году. С личной жизнью все складывалось не так, как хотелось. А тут вдруг подумалось: пора что-то менять. Решила начать с письма.- Не знаю, что на меня нашло, но я написала, что следующий Новый год хочу отмечать в Каире. Я всегда любила Египет, его культуру, и почему-то захотела именно туда. И не поверишь, в марте на сайт знакомств, где я была зарегистрирована и куда давно не заходила, так как не было ничего интересного, приходит сообщение. Смотрю, молодой, красивый, образованный парень из Каира. Даже собак любит, как я Деда Мороза просила, что, кстати, для Египта огромная редкость. Признаться, подумала, что розыгрыш. Но, поразмышляв сутки, ответила. И все. Через месяц общения по скайпу, когда мы проговорили все самые важные моменты и узнали друг о друг все, что хотели, я купила билет, а еще чуть позже с чемоданами и котом улетела в Каир. Я уезжала туда, завершив в России все дела, и с четким осознанием, что моя жизнь меняется насовсем. Так и вышло. На следующий день после встречи с будущим мужем мы пошли оформлять документы на брак. А вскоре и поженились. Новый год, понятное дело, я отметила в Каире.Но и это не все. После того письма в 2015 году сбылось все, о чем мечтала тверичанка. Спустя год у пары родилась дочка, затем Юля открыла в Египте свое дело. И желания отпали сами собой: «А чего Деда напрягать? И так все сложилось», - смеется моя собеседница.Не писала Юля и следующие три года. Ей и так было хорошо.А по возвращении в Россию с мужем и дочкой пришла и новая мечта. После египетских королевских апартаментов тверская двушка показалось крошечной, а потому появилось новое желание: расшириться, да так, чтобы кухня была, как гостиная.В письме Деду Морозу накануне 2020 года, описывая кухню, Юлия просчитала даже метраж и стороны, куда должны выходить окна. И опять все завертелось сразу после нового года, как казалось, даже без ее поддержки. Старая квартира нашла своего нового покупателя через месяц. А еще через месяц семья переехала в другую - большую и с той самой запланированной кухней.Заметив в моих глазах удивление (так просто не может быть!), Юлия предполагает:- Может, все бы и так получилось, конечно. Но я же верю в поддержку волшебного дедушки, а это уже очень много. Да и кто знает… Нужный мне вариант мог бы уйти из-под носа, такое тоже бывает. А могло быть, что не сошлись бы в цене. Но в итоге все сложилось как нельзя лучше. Впрочем, вообще желания имеют свойства сбываться. Через год мне будет 40 лет, и у меня всегда исполняется то, чего я желаю. Секрет в том, что я очень сильно этого хочу. Ну, а если не сбывается, значит, оно мне и не нужно. Потом, по прошествии времени, оказывается, что всё к лучшему, что не сбылось.КАК ПИСАТЬ ПИСЬМОМетодикой написания «правильного письма» и всеми необходимыми условиями, правилами и деталями Юлия согласилась поделиться и с читателями «КП»-Тверь».Итак, записывайте.- Первое: письмо надо писать так, как пишешь настоящему человеку: поздороваться с ним, как с добрым другом, а затем рассказать, как прошел этот год, поделиться, в чем ты был хорош, а в чем не очень. У Юли это выглядит примерно так: «Здравствуй, Дедушка Мороз! Я по тебе очень скучала. Надеюсь, что у тебя все хорошо. У меня все отлично. Спасибо тебе за то, что у меня есть то-то и то-то. Хочу попросить у тебя прощения за то, что в этом году я была не очень хорошей девочкой (можно смело перечислять свои грешки, потому что, кроме него, о них никто не узнает). Я буду очень стараться не повторять свои ошибки, буду терпеливее, умнее, осторожнее».- Второе и самое важное: Деду Морозу надо писать о своих желаниях очень конкретно и с мелочами, максимально подробно и как о свершившемся событии. Не использовать частицу «не». «Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, что у меня есть…» и перечислять, чего хочется, как будто это уже свершилось. Адекватность желания, конечно, приветствуется.- Письмо можно писать в любую удобную для вас дату. Главное - дождаться определенного настроения, чтобы были настрой на чудо и вера в то, что тебя услышат.- Письмо следует упаковать обязательно в красный конверт! Если такого не найти, то обычный конверт Юля красит красной краской - и вуаля!- И, наконец, в ночь на Новый год с 31 декабря на 1 января необходимо выбрать удобное время, сжечь письмо, а пепел развеять. Предполагаю, что данная методика схожа с множеством психологических теорий и практик. Юля улыбается и… соглашается. - Может, и так, но думать, что пишешь родному и любимому с детства Деду Морозу гораздо приятнее. Да и как можно сомневаться в его существовании? И возраст здесь не важен. Главное - верить в чудеса и в то, что они случаются. По сути, вся жизнь вообще состоит из чудес, просто кто-то это воспринимает как данность или вовсе их не замечает, просто сидит и ждет, пока что-то исполнится само собой. На мой взгляд, если ты ничего не делаешь для того, чтобы чудо произошло, наверное, ты не очень этого и хочешь. Может, оно когда-нибудь и придет к тебе, но зачем ждать лишние 10 лет?