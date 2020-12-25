25-летняя актриса Инна Волкова (а в день премьеры, 23 декабря, у нее был день рождения) впервые взялась за мужскую роль. Ну и что, что необычно. Так 2020 год тоже, мягко говоря, необычный. Массовых мероприятий не проводится, все ходят в защитных масках, усталость и страх накапливаются в людях. Кажется, все верят в то, что цифры на календаре сменятся и жизнь наладится. Творческий путь актрисы Тверского театра юного зрителя Инны Волковой тоже сделал резкий поворот. Она сыграла Деда Мороза – подростка в премьерном спектакле «Однажды в деревне Дедов Морозов».Чеховские борода и усы необыкновенно идут Инне. Кажется, что перед тобой не прелестная дама, а юный мушкетер. Только пока он еще не надел шляпу и не взял в руки шпагу, а пребывает в пижаме и спальном колпаке. На самом деле это маленький Дед Мороз (большого сыграл заслуженный артист Александр Романов).Актриса три года играла в интермедиях Тверского ТЮЗа Снегурочку, а теперь выступила в нетипичном для себя образе. «Дальше – только сурового мужчину играть», – шутит Инна.В этом образе «КП»-Тверь» и попросила Инну Волкову поздравить тверичан с наступающим 2021-м.–- Новогодняя пора - время верить в чудеса! Я от всего сердца желаю вам находить радость в каждом дне, больше времени проводить в кругу родных людей, любви большой и взаимной. Желаю вам крепкого здоровья и, конечно же, приглашаю на спектакли! – обратился к жителям города и всей области «Дедушка».Вот так, «юный Дедушка», да ещё и в исполнении прекрасной девушки. Это ли не предновогоднее чудо? К поздравлениям читателей «Комсомолки» и всех жителей региона присоединяются и другие сказочные герои: французский Дед Мороз Пэр Ноэль, финские гномы Йоулу Тонту, китайский мастер Лаоши и, конечно, символ наступающего года – Бык.– Счастья, любви, здоровья!.. – герои нового спектакля не скупятся на пожелания.Напомним, что в Тверском театре юного зрителя решили в этом году «усиленно» встретить Новый год – аж с несколькими Дедами Морозами в премьерной постановке «Однажды в деревне Дедов Морозов». Режиссер – Екатерина Максимова.В разных эпизодах мальчиков и девочек ждали встречи с российским Дедом Морозом (большой – заслуженный артист Александр Романов, маленький – Инна Волкова), китайским мастером Лаоши (Константин Павлов), который бесстрашно укрощает мифологическое существо по имени Ниень (Роман Клоков и Сергей Зюзин), французским Дедом Морозом Пэром Ноэлем (Сергей Зюзин) и т.д. Всего многообразия героев, которые появляются или о которых говорят, и не перечислишь. Настоящий экскурс в традиции разных стран!Новая постановка – это и сочные видеопроекции, и функциональные декорации, и яркие продуманные костюмы, и оригинальные ходы: разговор на разных языках, помимо русского – на английском, французском, китайском. Все, чтобы за час зритель из категории «6+» не заскучал.Посмотреть «кругосветную сказку» можно до 8 января. Расписание – на сайте ТЮЗа.