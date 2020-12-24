Несмотря на то, что все мы живем в век науки и высоких технологий, завершающийся 2020 год, наполненный трудностями и сложностями, показал, что иногда нужно надеяться лишь на чудо. Уже через неделю наступит последний, 366-й день високосного года, символом которого по китайскому календарю была Крыса.Грызун, прямо скажем, подкачал. Бушевавший в этом году коронавирус заставил население планеты мобилизовать все силы. А 2021-й пройдет под знаком Быка. Предсказывают, что он будет без потрясений, но потребует трудолюбия.Вот и коров на предприятии, расположенном в Калининском районе Тверской области, иначе как трудолюбивыми и послушными назвать нельзя.Но… почему же мы отправились в гости именно к корове, а не к быку?Во-первых, «КП»-Тверь» – издание прогрессивное, мы не делаем гендерных различий. Во-вторых, оказывается, на это указывают и китайские традиции.А раз мы взялись им следовать, то, согласно соображениям древних мудрецов, годы делятся по принципу «инь» и «янь» - женское и мужское начало, нечетные и четные годы. Соответственно, 2021 год – нечетный и управляет им не только Бык, но и Корова. Оба животных символизируют сдержанность и терпеливость. А мы ещё очень рассчитываем на женскую коровью мудрость. И верим, что год должен стать семейным и уютным, пройти в достатке и спокойствии.Тверюшка за номером 1041Вот мы проходим на один из скотных дворов: коровы, выстроенные в ряды, неспешно пережевывают пищу. В основном эти сельскохозяйственные животные нрава пугливого и неохотно позируют для фотографии. Взгляд привлекает одна из рогатых красавиц с номером 1041.Она хоть и прячет смущенно голову, но дает себя погладить. Морда у коровы белая, с черными пятнами вокруг глаз. Во всем внешнем виде есть какая-то спокойная статность, мол, смотрите, какая я важная! Шкура гладкая и лоснящаяся. Чем-то даже напоминающая королевскую мантию (расцветкой?).– Вот там цифры видите на бирках, она 2013 года рождения, - подсказывает помощник бригадира на ЗАО «Калининское» Александр Алексеев. - Довольно взрослое, по коровьим меркам, животное.А выглядит вполне себе бодро-молодо! Про себя я почему-то назвал корову № 1041 ласково Тверюшкой. Хотя нынче клички животным давать на производстве не принято: удобнее обходиться номерами.А много ли корова даёт молока?Кроме специальных бирок, которые напоминают сережки, на ошейнике висит транспондер. Он показывает, сколько Тверюшка даёт молока.– Коров у нас доят три раза в день – в 06:00, 14:00, 22:00. Каждая дает в сутки 30-35 литров молока, – с гордостью рассказывает Александр.Пусть наше знакомство и состоялось, Тверюшка продолжает кокетливо смущаться. Навожу фотоаппарат – отворачивается, продолжает трапезу: «Ступай, куда шёл, не до тебя!» Но потом вдруг опять с любопытством подсматривает за мной одним глазком. «Тянется к людям, но к ней нужно найти подход», - записываю в блокнот.Стадо на скотном дворе разбито по девяти секциям. Зависит от возраста животного и того, отелилось оно или нет. Оказывается, у этих рогатых красавиц своя иерархия, и иногда даже начинается «дедовщина».А фотосессия продолжается: я то с одного, то с другого бока подхожу к буренке Тверюшке, она же поворачивает голову и внимательно, даже чуть серьезно, смотрит на меня. Будто вопрошает: «Ну что ты, городской человек, коров не видел и не доил?» Смутила корова журналиста. Честно говоря, доить не приходилось, да и вижу редко… Правда, видимая серьезность коровы тут же разрушается, когда она забавно облизывает нос языком.На улице -5, но помещение открыто и проветривается. 376 коров греют воздух и рогом не ведут. На ночь и в холода ворота закрывают. Зимой коровы не пасутся, их вывозят на свежий воздух в специальном контейнере.Пока мы с Александром обсуждаем тонкости содержания рогатого скота, корова, с моей легкой руки получившая имя Тверюшка, спокойно нас рассматривает. А потом начинает особенно активно и забавно жевать что-то вкусное. Поглядывает уже негодующе – что отвлекаешь от процесса? В общем, характер! Себе на уме, как и положено сильному, независимому животному.Что ж, к символу наступающего 2021 года нужно ещё подобрать ключ! А то зазеваешься - боднёт!