После нескольких дней плюсовых температур 23 декабря Тверь замерзла. И пусть мороз пока не силен, все дороги покрылись опасной наледью. Местами снежная жижа замерзла как есть – бугры да кочки. Упасть совсем немудрено.«КП»-Тверь» традиционно обзвонила травмпункты, чтобы узнать много ли человек обратились с ушибами и переломами в первый день гололедицы.К сожалению, дозвониться получилось не во все пункты неотложной помощи. Не секрет, что больницы сейчас зачастую работают в очень загруженном режиме. Часть персонала болеет – у кого-то ковид, у кого-то ОРВИ. У многих банально нет времени ответить на вопросы журналистов.Ушибы, порезы, переломыВ травмпункте 6-й городской больницы нам сообщили, что всего 23 декабря на первичный осмотр пришли, согласно журналу записи, 25 горожан.– Обращаются по разным поводам – и с ушибами, и с переломами, и с резаными ранами. Сейчас, конечно, много ушибов и переломов из-за того, что скользко, – ответили в травматологическом пункте городской больницы № 6.В травмпункт 1-й горбольницы на 16:19 за помощью обратились 32 человека.– Тут и порезы, и ушибы, и переломы, – коротко ответили в регистратуре.Врачи вздыхают – сложно сказать, когда больше народу бывает, когда меньше. Работа есть работа, и ее количество в преддверии праздников не уменьшается.Дороги в городе где-то щедро сдобрены песком, а где-то, например, во многих дворах и на периферийных улочках, его и в помине нет.Береженого бог бережетБерегите себя и своих пожилых родственников. Если есть возможность, купите специальные насадки на обувь – ледоходы, чтобы не скользить. Или, по крайне мере, приклеивайте на подошву лейкопластырь.Областное МЧС, ссылаясь на Гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение на 25-26 декабря. В Тверском регионе ожидаются снегопады, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед и гололедица. Это обусловлено перепадами температуры.Будьте осторожны!ВАЖНОЕсли в травмпункт обратится житель района, который данный травмпункт не обслуживает, первую помощь пострадавшему всё равно оказать обязаны. Но на дальнейшее лечение отправят по месту жительства.НА ЗАМЕТКУРасписание работы и телефоны городских травмпунктовТравмпункт городской больницы № 1:с 08:00 до 19:00 – ежедневно (Центральный и Пролетарский районы)круглосуточно – в понедельник, среду и пятницу (Пролетарский, Центральный и Московский районы города)Телефон: (4822) 42-19-83Травмпункт городской больницы № 6:с 08:00 до 15:00 – понедельник, вторник, среда, пятницакруглосуточно с 08:00 – четверг и воскресеньевыходной – субботаТравмпункт обслуживает жителей Московского районаТелефон: (4822) 58-43-01Травмпункт городской больницы № 7:Оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь взрослому населению Заволжского района. Детям – только первичную экстренную и неотложную помощь.с 8.00 до 19.00 — ежедневно (Заволжский район), кроме воскресенья;08:00 – 15:00 – понедельник, среда, пятница (Заволжский район Твери, Калининский район Тверской области)круглосуточно с 08:00 – вторник (Заволжский район Твери, Калининский район Тверской области)15:00 – 08:00 – вторник (вся Тверь, Калининский район)19:00 – 08:00 – суббота (Заволжский район Твери + другие районы города, Калининский район Тверской области)выходной – воскресеньеТелефон: (4822) 55-47-94