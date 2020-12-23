КОНЦЕРТВ Новый год с музыкой NON-STOPТверская областная филармония продолжает череду предновогодних концертов «В Новый год с музыкой NON-STOP».Музыканты филармонии во главе с дирижером Андреем Кружковым радуют публику, исполняя самые яркие номера новогодних представлений последних лет, музыкальные композиции, песни отечественной и зарубежной эстрады – всё, что оставило у вас отклик и незабываемые эмоции.Спешите слышать: лучшие страницы мировой эстрады в исполнении солистов, хора, оркестра филармонии… и не только!Предновогодние концерты пройдут 25 декабря в 18:30, 26-го и 27-го - в 18:00, 28-го - в 20:00, а также 29-го - в 17:00.Стоимость билетов: от 500 до 700 рублей.За Емелей и за елкойТакже в филармонии продолжаются показы музыкальной сказки для детей и взрослых ««Как Емеля за елочкой ходил».Это чудесная история о том, что не нужно стесняться дарить и принимать добро.Музыку к ней придумала заслуженный деятель искусств РФ композитор Елена ЛебедеваПредставление пройдет 26 декабря в 11:00 и 14:30, 27-го - также в 11:00 и 14:30.Стоимость билетов: 400 рублей.Вход в филармонию: строго в масках!СПЕКТАКЛЬКругосветное путешествие с Дедом Морозом23,24 декабря в 11:00, 26, 27 декабря в 15:00 и 18:00, 28 декабря в 11:00 и 30 декабря в 12:00 ТЮЗ приглашает детей и их родителей в кругосветное путешествие в новогоднюю сказку. Речь идет о спектакле «В деревне Дедов Морозов».Организаторы пишут:«Наша история - это своего рода новогоднее ревю. Сказочное путешествие по разным странам, их новогодним традициям и обычаям. В каждой стране Новый год празднуют по-разному и в разное время, хотя поначалу это кажется необычным. И даже такой персонаж, как Дед Мороз, присутствует не везде, либо он выглядит совсем не так, как мы привыкли. И мы подумали, что где-то далеко на севере, где никогда не тает снег, есть чудесная деревня, где живут Деды Морозы из разных стран, и все они готовятся к празднику по-своему. Но самый любимый НАШ Дед Мороз - он волшебник, поэтому, слушая его кругосветные истории, мы каждый раз оказываемся в новой сказке».Возрастные ограничения: 6+.Цена билета: 300-400 рублей.МУЗЕЙ27 декабря в 15:00 Восточная башня Тверского императорского дворца наполнится атмосферой долгожданного новогоднего волшебства.Публику приглашают на музейно-театральную программу «Святочные рассказы». Вечер начнется в зале итальянской живописи у полотна «Рождество» неизвестного художника.Тему поддержат святочные рассказы русских классиков А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. В исполнении чтеца Алексей Зинатулина также прозвучит рождественская история, написанная в 1933 году художником Константином Коровиным.Возрастная категория – 12+.Стоимость билета – 200 руб.Вход на мероприятия по предварительной записи по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.АРТ-ЛЕКЦИЯМодерн: новая эпоха в живописиЛекция под таким названием состоится 27 декабря в тверском центре современной культуры \\"Рельсы\\". Она начнется в 17:00.О тонкостях модерновой живописи публике расскажет Николай Дулько, художник, лауреат международных премий в области изобразительного искусства.А рассказать есть, о чем, в этом периоде развития художественного восприятия мира и себя есть очень много интересного.Модерн в искусстве – это художественное направление, процветавшее в конце XIX начале XX веков по всей Европе и США. Представители жанра хотели создать новый стиль, свободный от подражательного историзма, который доминировал в большей части искусства и дизайна 19-го века.Возрастные ограничения: 12+Цена билетов: 350 рублей.