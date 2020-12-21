«А я иду одна, молодая, озорная»: Прыгунья из Твери Дарья Клишина шагнула в мир шоу-бизнеса и спела про Дубай

Дарья Клишина не только спела композицию «Дубай», но и сама снялась в клипе. Фото: принтскрин видео «Dubai», WDP365 feat. Daria Klishina.

Профессиональная спортсменка, прыгунья в длину, обладательница многочисленных наград, наша землячка и признанная красавица Дарья Клишина… запела! Горячий клип на песню «Дубай» в Дашином исполнении взбудоражил интернет.

Слова незамысловатые, мелодия ритмичная и сразу цепляет – что еще надо для того, чтобы родился новый хит? Правильно, популярная красотка, которая его исполнит. А наша Даша - именно такая. Недаром за Дарью так уцепились продюсеры: сразу три музыкальных менеджера из Германии, Латвии и Эстонии. Выпустил песню немецкий музыкальный лейбл.

– Я надеюсь, что эта песня и позитивные эмоции принесут радость и веселье в эти неопределенные времена, – написала у себя в инстаграме Дарья Клишина.

Эффект достигнут. Уж сильную половину человечества песня точно порадует. Видео снято в очень красочном, цветастом стиле, где сменяется разноцветный фон и неизменна лишь точеная фигура танцующей Дарьи Клишиной. Она напевает немудреные строчки про то, как шагает «по улицам Китая, Уругвая и Дубая». Пританцовывает в такт, демонстрируя красоту своих бесконечно длинных ног.

В кадре Дарья то игриво подмигивает, то улыбается манящей улыбкой, то шлет зрителю воздушные поцелуи. Кажется, ей достаточно просто откусить кусочек от спелой клубники, чтобы мы полюбили Дарью-певицу не меньше, чем Дарью-спортсменку. Завораживает – говорю, как мужчина! «Спортсменка, комсомолка и красавица» – еще и поет!

Дарья Клишина регулярно радует подписчиков новыми фото. Фото: Инстаграм/dariaklishina.

Хотя не все согласны, что в «Дубае» по-новому раскрылась красота Дарьи Клишиной. На крупнейшем видеохостинге многие удивляются и спрашивают: не шутка ли это? Впрочем, понятно, что такие музыкальные ролики предназначены для того, чтобы, скорее, смотреть, нежели слушать. Песня бесхитростна, а ставка - на визуальную составляющую.

Ведь неслучайно еще в 2011 году болгарский спортивный сайт SPORTAL.BG назвал Клишину «самой сексуальной российской спортсменкой», а до этого Дарью выбрал самой красивой молодой спортсменкой российский журнал PROSPORT. И спустя почти десятилетие 29-летняя Дарья поддерживает себя в отличной форме, становясь только краше, и регулярно радует своих фанатов фотографиями в соцсетях. Теперь поклонники ее спортивного таланта и яркой внешности, вероятно, будут в ожидании и новых музыкальных хитов.

Вот молодой человек признается в комментариях под постом про «музыкальный опыт»: «Даша, вы очень красивая девушка, горячая и женственная. У вас очень красивый голос и тембр, развивайте его. Мне понравилось, но хочется услышать песню, где больше строчек».

Напомним, с 2013 года Дарья Клишина живёт и тренируется в США. Это не мешает ей выступать за Россию и прославлять своими достижениями родную Тверскую землю.

Кстати, в тексте песни, на которую сняли видеоролик, Дарья поет, что идет одна. А не сигнал ли это мужской половине аудитории о том, что девушка до сих пор не замужем?