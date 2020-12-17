Декабрь нам улыбнется – морозец в Тверь вернется

Атмосферный фронт несет к нам снег и небольшое похолодание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не успели мы достать из кладовок санки да ледянки, как долгожданный снег начал таять. Но оттепель пришла ненадолго. Уже в ночь на субботу станет скользко. Температуры из плюсовых вернутся в минус, грязная жижа под ногами обратится в лед – осторожнее! Прибавится работы и коммунальщикам.

- В субботу к нам придет очередной атмосферный фронт, регион засыплет снегом. Больших сугробов не будет. Но то, что успело растаять, наверстается, - обнадежила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – Самой снежной станет суббота. В воскресенье и понедельник осадков не будет, но небо останется облачным. Только на юго-востоке региона солнце, возможно, выглянет - совсем ненадолго.

Атмосферное давление растет: в субботу 757 мм рт. ст, в понедельник – 763 миллиметра. Температура хоть и выше декабрьской нормы, но в минусовом диапазоне. На выходных и в понедельник днем -2…-3, ночью -4. В ночь на вторник уже -7. На пару градусов холоднее может стать во вторник-среду и днем. До «мороза и солнца» нам пока далеко, но в целом этот декабрь симпатичнее прошлогоднего – гуляем в удовольствие!

Кстати, в ближайшие дни можно проверить каким будет Новый год! Если верить народным приметам, день 22 декабря (это вторник) определяет погоду в новогодний праздник. Если день этот погожий, то и 31 декабря будет ясно и морозно. Если же 22 декабря пасмурно, а на деревьях есть иней, то праздник пройдет при оттепели и хмуром небе.