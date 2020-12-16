«Но Россию, мать–старуху, нам терять нельзя никак»: в Тверском театре драмы готовят к показу «Василия Теркина»

17 и 18 декабря в Тверском театре драмы пройдет премьера спектакля «Василий Теркин» на большой сцене. Фото: Наталья Тихонова.

Символично, что спектакль, основанный на произведении Александра Твардовского, действие которого происходит в Великую Отечественную войну, «сдали» 16 декабря, в День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Уже 17 и 18 декабря постановку с жанровым определением «театрализованные страницы поэмы» увидит тверской зритель. Даже с учётом 50%-ного ограничения на продажу билетов мест в зале остается все меньше.

Как подчеркивает режиссер-постановщик и автор инсценировки «книги про бойца» Александр Сафронов, этот спектакль – «дань памяти тем, кто ради нас отдал свою жизнь». Александр Александрович не дает журналистам ни интервью, ни даже коротких комментариев. В личном разговоре он говорит о важной для него работе в год 75-летия Победы как о давней задумке.

Я мечтал о сущем чуде,

Чтоб от выдумки моей

На войне живущим людям

Было, может быть, теплей…

Вот так в первой сцене спектакля начинает повествование сам режиссер Александр Сафронов, выступая в роли рассказчика. «Словом, книга про бойца без начала, без конца…»

Режиссер Александр Сафронов выступает в спектакле в роли рассказчика. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В постановке заняты пять актеров и актриса – Геннадий Бабинов, Никита Березкин, Сергей Бескакотов, Никита Бахметьев, Константин Василенко и Ирина Погодина. Образ Василия Теркина, находчивого, бравого советского солдата, которому не страшны никакие беды, представлен, как и задумывался автором первоисточника, как собирательный. Все исполнители попеременно становятся «теркиным», что, по сути, синоним героя. Хотя негласно получилось, что, в основном, эта доля выпадает Геннадию Бабинову.

Когда в сентябре прошли премьерные показы в родных стенах, начались гастрольные поездки с «Теркиным». 1 октября выступали в Ржеве и заехали всей постановочной группой на Ржевский мемориал Советскому солдату, поклониться павшим воинам... Фигура памятника появляется на видеоэкране как один из элементов сценографии. Актер Геннадий Бабинов говорит, что это было очень волнительно и вдохновляющее.

Актер Геннадий Бабинов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Очень ценно, когда ты находишь множество соприкосновений… В спектакле есть много того, что мы привнесли. Это, в том числе, фотографии наших предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В финале спектакля на экране идет видео «Бессмертный полк Тверского театра драмы», среди них и фотографии троих моих прадедов… И мы отдаем им честь, отдаем им дань памяти, – делится актер Геннадий Бабинов.

На сцене зрители видят знакомые со школы эпизоды «Василия Теркина». «Переправа», «О войне», «Теркин ранен», «О награде», «Поединок» и другие. Динамичные сцены сменяют более спокойные. В простых, но функциональных декорациях, переставляя ящики для артиллерийских снарядов, герои то переправляются на другой берег реки ноябрьской ночью, то прячутся в окопах во время авианалета, то один из ящиков и вовсе превращается в гармонь. Фронт изображен несколькими «штрихами» – ежи с противотанковой проволокой, дуло зенитки, маскировочная сетка.

«Переправа, переправа!..» Фото: Степан КАМЕНЕВ

Изначально «Василий Теркин» должен был выйти в мае, но коронавирус, хуже гитлеровского немца, нарушил все планы. Пришлось переносить премьеру на малой сцене на сентябрь, а затем работу этой площадки из-за эпидемической ситуации приостановили, и вот в декабре была представлена вторая версия – на большой сцене. Приобрести билеты по-прежнему возможно как в кассе, так и на сайте Тверского театра драмы.