Проголосовали «за»: Депутаты в Твери переименовали проспект, решили по МУПу и пригляделись к бюджету

Под конец года в Тверской Думе случился самый насыщенный на заседания день в 2020-м. Фото: ТГД

Под конец года в Тверской Думе случился самый насыщенный на заседания день в 2020-м. Хотя, год еще не кончился, и у депутатов во главе с председателем ТГД Евгением Пичуевым еще есть примерно две недели, чтобы побить рекорд.

Пока же он утвердился на цифре четыре. Именно столько заседаний провели в гордуме за 15 декабря.

Вопросов в их суммарной повестке было немало. Мы остановимся лишь на самых резонансных.

Именем Николая Корыткова

Первый - переименование проспекта 50 лет Октября в проспект Николая Корыткова.

Для начала напомним, что имя этого человека, безусловно, достойно увековечивания в нашем регионе. Корытков в должности первого секретаря Калининского обкома партии сделал для развития региона очень много.

В сентябре 2016 года памятную доску Николаю Корыткову установили в Твери на доме в Свободном переулке, где он жил. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По инициативе Корыткова началась активная работа по электрификации не только в городах, но и в селах и деревнях. К 1975 году к каждому райцентру Калининской области была проложена асфальтированная шоссейная дорога. Их протяжённость за 10 лет, с 1965-го по 1975-ой, выросла с 4000 до 7200 км.

С 1971 по 1975 годы в области построено без малого 3 млн кв. м. жилья.

При нем открыты агропредприятия и заводы в нескольких районах, создана ГРЭС, областная клиническая больница и т.д.

В 60-е и 70-е годы в Калинине возводились мосты (Восточный, над железной дорогой в продолжение Волоколамского проспекта, через Тьмаку с выходом к городскому рынку, через Тверцу), были построены Центральный стадион, Дворец Спорта, новый корпус больницы № 6, железнодорожный и автовокзалы, гостиница «Турист», Дом Союзов, выросли жилые массивы новых микрорайонов «Южный», «Юность», «Чайка», «Первомайский», пос. Мигалово. Перечислять можно еще долго…

В итоге долгих высказываний и споров большинство депутатов - 18 человек - проголосовали «за». Трое - против, еще трое - воздержались. Проспект переименован.

В итоге большинство депутатов проголосовало "за"

МУП станет ООО

Второй - реорганизация МУП «Косметологическая лечебница» в ООО.

Вызвано это решение тем, что в стране по федеральному закону до 2025 года должны ликвидировать или реорганизовать все МУПы, работающие в рыночных сферах. Исключение сделано для МУПов, работающих в системе безопасности страны и ЖКХ. В Твери - это МУП «ЖЭК» и МУП «Тверьгорэлектро».

Депутаты одобрили реорганизацию. В ликвидации смысла нет - предприятие приносит прибыль.

При этом город не потеряет МУП«Косметологическая лечебница». Продавать его не собираются. Прибыль будет по-прежнему идти в казну Твери.

Первое чтение

Третий - первое чтение проекта городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

В проекте общий объем доходов запланирован в размере порядка 9,7 млрд. рублей, общий объем расходов - 10,04 млрд. Таким образом, власти рассчитывают, что дефицит не превысит 382 млн. рублей.

Также согласно проекту, в следующем году Тверь получит около 5,8 млрд. рублей в качестве межбюджетных трансфертов. Они пойдут на строительство соцобъектов, благоустройство общественных зон и дворовых территорий, ремонт автодорог.

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал проект решения к принятию в первом чтении.

Депутаты на заседании также проголосовали «за».

Теперь предстоит провести публичные слушания. Общественности проект бюджета представят 24 декабря в 9:00 тут же - в городской Думы. Затем уже будут второе и третье чтения.

- Проект бюджета города Твери на 2021 год принимается нами в сжатые сроки. Контрольно – счетная палата города, депутаты, администрация в ближайшие две недели детально рассмотрят расходную часть бюджета, чтобы в новый год город вошел с принятым бюджетом. Слушания по проекту бюджета пройдут 24 декабря с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и предписаний Роспотребнадзора, - прокомментировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.