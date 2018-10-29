Комсомол превратился в клуб по интересам, потому и распался
Прямой разговор о 100-летии ВЛКСМ
За работу, товарищи! От 29 октября 2018 года
Оглядываясь назад, невозможно не согласиться, кто комсомол был самой энергичной и быстро реагирующей на изменения силой в СССР. Без энтузиазма комсомольцев трудно представить освоение Севера, Сибири, строительство новых городов и заводов.
Однако, если комсомол был так велик, то чего же он стремительно развалился вслед за СССР?
Обсудить это мы пригласили кандидата исторических наук, журналиста Андрея Чернышова.
В итоге, в ходе обсуждения, возник парадоксальный вывод - не политическая ситуация победила комсомол, не решение партии и съезда.
Комсомол исчез, потому что все, кто состоял в этой организации, уже не воспринимали комсомол, как политическую силу и помощника партии, а смотрели на ВЛКСМ и комсомольцев, как на некую молодёжную тусовку, как на клуб по интересам, который сегодня есть, а завтра стал уже скучен...
Слушайте весь разговор в плеере выше.