Комсомол превратился в клуб по интересам, потому и распался

29 Окт. 18:05 2018-10-30T12:01:27+03:00

За работу, товарищи! От 29 октября 2018 года 00:00 00:00

Оглядываясь назад, невозможно не согласиться, кто комсомол был самой энергичной и быстро реагирующей на изменения силой в СССР. Без энтузиазма комсомольцев трудно представить освоение Севера, Сибири, строительство новых городов и заводов.

Однако, если комсомол был так велик, то чего же он стремительно развалился вслед за СССР?

Обсудить это мы пригласили кандидата исторических наук, журналиста Андрея Чернышова.

В итоге, в ходе обсуждения, возник парадоксальный вывод - не политическая ситуация победила комсомол, не решение партии и съезда.

Комсомол исчез, потому что все, кто состоял в этой организации, уже не воспринимали комсомол, как политическую силу и помощника партии, а смотрели на ВЛКСМ и комсомольцев, как на некую молодёжную тусовку, как на клуб по интересам, который сегодня есть, а завтра стал уже скучен...

Слушайте весь разговор в плеере выше.