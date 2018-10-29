2018-10-30T12:01:27+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver

Комсомол превратился в клуб по интересам, потому и распался

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Прямой разговор о 100-летии ВЛКСМ

За работу, товарищи! От 29 октября 2018 года

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Оглядываясь назад, невозможно не согласиться, кто комсомол был самой энергичной и быстро реагирующей на изменения силой в СССР. Без энтузиазма комсомольцев трудно представить освоение Севера, Сибири, строительство новых городов и заводов.

Однако, если комсомол был так велик, то чего же он стремительно развалился вслед за СССР?

Обсудить это мы пригласили кандидата исторических наук, журналиста Андрея Чернышова.

В итоге, в ходе обсуждения, возник парадоксальный вывод - не политическая ситуация победила комсомол, не решение партии и съезда.

Комсомол исчез, потому что все, кто состоял в этой организации, уже не воспринимали комсомол, как политическую силу и помощника партии, а смотрели на ВЛКСМ и комсомольцев, как на некую молодёжную тусовку, как на клуб по интересам, который сегодня есть, а завтра стал уже скучен...

Слушайте весь разговор в плеере выше.

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Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Можно ли с помощью ужесточения уголовной ответственности медиков, улучшить качество здравоохранения

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

В гостях: Николай БАЖЕНОВ, Роберт РАБИНОВИЧ
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