Так менять или не менять названия улиц в Твери

22 Окт. 18:05 2018-10-23T08:38:22+03:00

За работу, товарищи! от 22 октября 2018 года 00:00 00:00

В Твери появятся площадь Михаила Тверского и улица Андрея Дементьева. Идея официально родилась на свет 10 октября этого года после заседания топонимической комиссии администрации Твери.

Уже 11 октября на официальном сайте администрации города появилось разъяснение, что проблем с документами у граждан возникнуть не должно. А 19 октября пакет документов передан на утверждение в Тверскую городскую думу.

Переименование - правильно ли это? И почему только эти имена рассматриваются, почему только Михаил Тверской и Андрей Дементьев? Почему в названия улиц не вписать Юрия Никулина — он был тесно связан с Тверью, Михаила Круга, чьё имя неотделимо от города, Екатерины Великой, благодаря которой Тверь и обрела свой уникальный облик. Да мало ли какие известные люди ещё не увековечены в названиях улиц.

Или почему махом не переименовать все улицы и площади, носящие имена революционеров? А может быть вообще никакие улицы пока не переименовывать?

Обсуждали злободневную тему:

Кандидат исторических наук, журналист Андрей Чернышов.

и

депутат Тверской городской думы Илья Холодов.

В эфире прозвучало много аргументированных предложений, от того, зачем переименовывать, до того, где взять деньги на это.

Слушайте беседу в плеере выше.