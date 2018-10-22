2018-10-23T08:38:22+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver

Так менять или не менять названия улиц в Твери

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Продуктивное обсуждение горячей для областной столицы темы прошло в студии "Радио Комсомольская правда"

За работу, товарищи! от 22 октября 2018 года

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В Твери появятся площадь Михаила Тверского и улица Андрея Дементьева. Идея официально родилась на свет 10 октября этого года после заседания топонимической комиссии администрации Твери.

Уже 11 октября на официальном сайте администрации города появилось разъяснение, что проблем с документами у граждан возникнуть не должно. А 19 октября пакет документов передан на утверждение в Тверскую городскую думу.

Переименование - правильно ли это? И почему только эти имена рассматриваются, почему только Михаил Тверской и Андрей Дементьев? Почему в названия улиц не вписать Юрия Никулина — он был тесно связан с Тверью, Михаила Круга, чьё имя неотделимо от города, Екатерины Великой, благодаря которой Тверь и обрела свой уникальный облик. Да мало ли какие известные люди ещё не увековечены в названиях улиц.

Или почему махом не переименовать все улицы и площади, носящие имена революционеров? А может быть вообще никакие улицы пока не переименовывать?

Обсуждали злободневную тему:

Кандидат исторических наук, журналист Андрей Чернышов.

и

депутат Тверской городской думы Илья Холодов.

В эфире прозвучало много аргументированных предложений, от того, зачем переименовывать, до того, где взять деньги на это.

Слушайте беседу в плеере выше.

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Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Можно ли с помощью ужесточения уголовной ответственности медиков, улучшить качество здравоохранения

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

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