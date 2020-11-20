Дети и ДТП

20 Нояб. 2020 2020-11-20T12:13:37+03:00

Дети. Дорога. Безопасность. 19.11.20 00:00 00:00

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это - вина ребенка. Но понятия "вина ребенка" не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить "закон дороги".

Эксперты:

- начальник отдела управления ГИБДД по Тверской области Павел Власов

- педагог, руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения Ольга Строгова