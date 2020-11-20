2020-11-20T12:13:37+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКОИгорь АКСЁНОВ

Дети и ДТП

Дети и ДТПДети и ДТП

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия?

Дети. Дорога. Безопасность. 19.11.20

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Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это - вина ребенка. Но понятия "вина ребенка" не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить "закон дороги".

Эксперты:

- начальник отдела управления ГИБДД по Тверской области Павел Власов

- педагог, руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения Ольга Строгова

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