2020-11-18T14:18:18+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКОИгорь АКСЁНОВ

Юные инспекторы дорожного движения

Юные инспекторы дорожного движенияЮные инспекторы дорожного движения

Какой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносят юные инспекторы дорожного движения.

Дети. Дорога. Безопасность от 17.11.2020

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Дети. Дорога. Безопасность. Специалный проект на Радио "Комсомольская правда-Тверь".

На территории Тверской области действует 285 отрядов ЮИД, в которых состоят 2887 детей. Какой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносят юные инспекторы дорожного движения.

Эксперты:

- начальник отдела управления ГИБДД по Тверской области Павел Анатольевич Власов.

- Педагог школы №36 г. Твери, руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения Ольга Юрьевна Строгова.

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