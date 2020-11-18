Юные инспекторы дорожного движения
Какой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносят юные инспекторы дорожного движения.
Дети. Дорога. Безопасность от 17.11.2020
Дети. Дорога. Безопасность. Специалный проект на Радио "Комсомольская правда-Тверь".
На территории Тверской области действует 285 отрядов ЮИД, в которых состоят 2887 детей. Какой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносят юные инспекторы дорожного движения.
Эксперты:
- начальник отдела управления ГИБДД по Тверской области Павел Анатольевич Власов.
- Педагог школы №36 г. Твери, руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения Ольга Юрьевна Строгова.