Сотрудники тверской колонии снимают стресс на массажном кресле

Сотрудники получили возможность расслабляться на сеансах аппаратного массажа прямо в рабочее время. Фото: УФСИН Тверской области.

Психологическая служба ИК-10 УФСИН России по Тверской области организовала систематическую работу по профилактике профессионального выгорания, укреплению здоровья и повышению стрессоустойчивости сотрудников.

Служба в уголовно-исполнительной системе сопряжена с постоянной концентрацией внимания, высокой ответственностью и самообладанием. Чтобы помочь персоналу восстановить эмоциональные ресурсы, специалисты проводят занятия, на которых применяются дыхательные практики, современные методы релаксации, упражнения на снятие напряжения и техники саморегуляции.

В частности, непосредственно в рабочее время сотрудники могут пройти краткосрочный сеанс аппаратного массажа в специальном кресле, помогающем расслабить мышцы и улучшить самочувствие. В ведомстве отмечают, что регулярная разгрузка улучшает морально-психологический климат в коллективе и повышает качество служебной деятельности.