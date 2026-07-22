Две жительницы Вышнего Волочка похитили у доверчивых знакомых крупные суммы

Подозреваемые продали 23-летнему жителю телефон, а затем забрали его обратно под предлогом обмена с доплатой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Криминальный бизнес организовала 22-летняя жительница Вышнего Волочка, которая ранее подрабатывала перепродажей айфонов. Трое знакомых передали ей порядка 700 тысяч рублей на закупку 17 новых телефонов, однако подозреваемая не выполнила обязательства и скрылась с деньгами, придумывая различные отговорки.

Позже к ее схеме подключилась 21-летняя сообщница. Вместе они продали смартфон 23-летнему местному жителю, а на следующий день пообещали заменить его на более престижную модель. Потерпевший отдал купленный гаджет, доплатил еще 10 тысяч рублей и в результате остался ни с чем, а общий ущерб составил 45 500 рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Вышневолоцкий» задержали подозреваемых, которые сознались в преступлениях. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, предусматривающей до четырех лет колонии. Девушкам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.