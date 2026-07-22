Проект «Здоровье Верхневолжья» обеспечит Тверскую область выездными врачами

Передвижные комплексы «Поезда здоровья» с маммографом и флюорографом начнут принимать пациентов на базе Калининской ЦРБ. Фото: max.ru/korolev.

Анонс нового масштабного проекта «Здоровье Верхневолжья» опубликовал глава Тверской области Виталий Королев в личном канале в MAX. Инициатива, разработанная совместно с руководителем Координационного совета АНО «Евразия», депутатом Госдумы Алёной Аршиновой, призвана повысить доступность медицины в районах Верхневолжья.

Передвижной «Поезд здоровья», оснащенный мобильными ФАПами, флюорографом и маммографом, начнет работу 23 и 24 июля на базе Калининской ЦРБ. Приемы граждан с 10:00 до 20:00 проведут кардиологи, неврологи, эндокринологи и педиатры. Любому жителю для прохождения обследования потребуются только паспорт, полис и СНИЛС.

Королев отметил, что в Твери на День города уже опробовали работу выездных «Пунктов здоровья», которая заслужила много положительных оценок. Подробный график движения медицинских поездов и работы городских пунктов здоровья по всей Тверской области будет опубликован в ближайшие дни.