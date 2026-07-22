Жителей Тверской области предупредили о мощных солнечных вспышках

Две мощные вспышки классов M2.6 и M6.8 зафиксированы на восточном крае Солнца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в минувшее воскресенье зафиксировали два крупных выброса энергии: вспышку уровня M2.6 в 05:46 по московскому времени и вспышку M6.8 в 22:29 по московскому времени. Оба события произошли в растущей группе солнечных пятен №4473, расположенной на восточном крае светила, которая постепенно разворачивается к нашей планете.

По информации портала tver.aif.ru, первый всплеск активности сопровождался выбросом плазмы, однако его масса и скорость незначительны, поэтому вещество пройдет мимо Земли. Группа пятен окажется непосредственно напротив нашей планеты в ближайшие дни, но пока эти процессы не влияют на космическую погоду и интересны в основном ученым.

Активность пятен может прекратиться в любой момент, поэтому жители Тверской области вряд ли ощутят какие-либо последствия, а исследователи продолжают вести непрерывные наблюдения.