Управление миграции УМВД Тверской области утвердило новые пошлины для приезжих

Законом предусмотрено освобождение от уплаты пошлины для участников госпрограммы переселения соотечественников. Фото: МВД Тверской области.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области известило об изменениях в Налоговом кодексе РФ, внесенных Федеральным законом от 26 июня 2026 года № 190-ФЗ. Новые пошлины, вступающие в силу 27 июля 2026 года, устанавливают плату за выездную или однократную визу в размере 2000 рублей, многократную визу — 6000 рублей, приглашение на въезд — 8000 рублей, разрешение на временное проживание — 15000 рублей (для учебного РВП — 8000 рублей), вид на жительство — 30000 рублей.

Оформление разрешения на работу будет стоить 5000 рублей, привлечение иностранного сотрудника — 15000 рублей, замена ВНЖ — 6000 рублей, а дубликат РВП — 5000 рублей. За прием в гражданство и выход из него пошлина составит 50000 рублей.

Закон полностью освобождает от уплаты сборов соотечественников по госпрограмме переселения, граждан из специального указа Президента № 883 от 2 декабря 2025 года и иностранцев, прослуживших по контракту в Вооруженных Силах РФ в период специальной военной операции от одного года.