Суд в Красном Холме обязал дорожников выплатить долг по зарплате рабочему

Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Краснохолмского рокругга провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Дорожная Строительная Компания» на основании обращения 60-летнего местного жителя.

Установлено, что работодатель допустил перед заявителем крупную задолженность по оплате труда за период с июля 2025 года по март 2026 года, размер которой превысил 462 тысячи рублей. С целью защиты нарушенных прав мужчины прокуратура направила в суд исковое заявление.

Надзорный орган потребовал взыскать с дорожной компании сумму долга по зарплате, проценты за задержку выплат и компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 736 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Вынесенное судебное решение в законную силу пока не вступило.