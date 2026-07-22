Виталий Королев сообщил о планах по модернизации Рамешковской ЦРБ

Во время визита в больницу. Фото: ПТО.

Рамешковскую ЦРБ ждёт поэтапная модернизация. Об этом глава Тверского региона Виталий Королев сообщил в своём канале в "Макс" по итогам поездки в округ, состоявшейся 22 июля.

"Здравоохранение на местах – не просто строка в отчёте. Это возможность для человека получить помощь быстро, качественно и рядом с домом", - отметил Виталий Королев.

Руководитель региона осмотрел здание больницы и пообщался с персоналом. Итогом стал ряд поручений. В частности Виталий Королев запланировал следующие шаги: ремонт крыши, поставку в больницу нового оборудования, а также нового автомобиля "скорой" (в Рамешковскую ЦРБ отрядят одну из сорока двух машин, что планируется поставить в Тверскую область в рамках договорённости с Алёной Аршиновой и АНО "Евразия").

ЦРБ получит новую машину "скорой". Фото: ПТО.

Кроме того под личный контроль Виталий Королев взял запуск новой котельной для отопления больницы газом, отметив, что отставание от срока более чем на десять месяцев недопустимо. Что касается модернизации здания ЦРБ, руководитель региона пообещал привлечь лучших экспертов-строителей, которые обследуют больницу и определят, какой ей требуется ремонт.