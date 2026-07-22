В Кашине простятся с погибшим при выполнении долга рядовым Сергеем Мишиным

Вечная память герою. Фото: Администрация Кашинского округа.

Администрация Кашинского округа сообщает время траурной церемонии погребения рядового Сергея Николаевича Мишина. Он погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО.

Сообщается, что военнослужащий родился 11 мая 1986 года, в 2004 году с отличием окончил Пестриковскую среднюю школу, работал и создал семью, а в свободное время увлекался футболом.

Церемония состоится 23 июля. Отпевание воина начнется в 11:00 в храме Вознесения Господня, а в 12:00 на Воздвиженском кладбище города Кашина пройдет официальная церемония прощания.