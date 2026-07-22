Дворцовый сад в Твери восстанавливают после разрушительного урагана

Во время сильного урагана ветер повалил несколько деревьев и повредил ограждения. Фото: Тверская картинная галерея.

Тверская картинная галерея временно закрыла доступ посетителей на территорию Дворцового сада и оранжереи из-за необходимости продолжения масштабных восстановительных работ после урагана.

Последствия стихии оказались значительными: шквалистый ветер вырвал с корнем несколько многолетних деревьев и сломал элементы ограждения парка, а проливные дожди размыли грунтовые пешеходные дорожки и уничтожили часть цветников. Сейчас на территории комплекса трудятся специалисты, ликвидирующие разрушения.

Руководство учреждения просит тверичан скорректировать планы на прогулки и обещает опубликовать отдельное объявление, как только парковая зона и оранжерея будут полностью приведены в порядок и открыты для посещений.