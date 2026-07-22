Россельхознадзор Тверской области выявил огромный заросший участок пашни

Поля в Максатихинском округе заросли сорными травами и кустарником из-за неиспользования по назначению. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям объявило предостережения двум совладельцам крупных земельных наделов в Максатихинском округе. Проверка, проведенная специалистами Бежецкого отдела Росреестра, выявила, что два участка пашни общей площадью свыше 380 гектаров возле деревни Антонидово полностью заброшены.

Угодья принадлежат двум гражданам РФ в равных долях (по ½) с января 2012 года, однако на них отсутствуют признаки вспашки и ведения сельского хозяйства. Поля полностью заросли сорными травами, кустарниками и деревьями. Для исправления ситуации собственникам рекомендовали провести работы по расчистке пашни на основании утвержденного проекта культуртехнической мелиорации земель.

Нарушителей предупредили, что игнорирование требований по защите полей от зарастания влечет административную ответственность по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.