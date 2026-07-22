Центробанк выявил в Тверской области новую схему обмана через банкоматы

Аферисты убеждают граждан снимать наличные и вносить их на фальшивые счета через платежные терминалы. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Представители Центробанка сообщили о деталях обмана, жертвами которого становятся жители Тверской области. Аферисты связываются с людьми через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов или финансовой разведки.

Жертве сообщают о якобы произошедшей утечке ее банковских данных с прошлого места работы, угрожая уголовной ответственностью за возможное финансирование незаконной деятельности. Для безопасности гражданина заставляют срочно обновить «основной счет» в Центробанке. Для этого человека убеждают снять все накопления в одном банкомате и внести их на новые реквизиты через другой терминал.

Мошенники объясняют использование банкоматов надежностью, защитой от ошибок банковских клерков и конфиденциальностью. Чтобы усыпить бдительность, преступники обещают моментальный возврат средств и присылают поддельные видеоинструкции от имени регулятора, однако после перевода денег бесследно исчезают.

Эксперт отдела безопасности Отделения Тверь Банка России Александр Пискарев напомнил, что ни сотрудники Центробанка, ни представители других государственных ведомств никогда не требуют от граждан совершения каких-либо операций со своими счетами. Он подчеркнул, что настоящие сотрудники банков не станут просить клиентов обналичивать сбережения для их последующего перевода через платежные терминалы. Эксперт особо отметил, что никаких «безопасных» или «специальных» счетов, в том числе в Банке России, не существует.