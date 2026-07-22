Житель Селижарово ответил перед законом за хранение 110 патронов в авто

Патроны подсудимый нашел в лесу и возил в собственном автомобиле. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Житель поселка Селижарово предстал перед судом за то, что нашел в лесу и возил в собственном автомобиле патроны для охотничьих карабинов без соответствующего разрешения.

По версии обвинения, поддержанного прокуратурой Селижаровского района, в марте 2026 года подсудимый нашел коробку со 110 патронами для спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия около деревни Шуваево. Боеприпасы были изъяты полицией во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в транспортном средстве фигуранта.

Суд признал гражданина виновным по части 1 статьи 222 УК РФ в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. В качестве наказания мужчине назначено ограничение свободы на срок 6 месяцев.