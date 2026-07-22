МЧС предупредило жителей Тверской области о надвигающейся грозе и ливне

Жителям дали подробные инструкции по защите здоровья и имущества во время надвигающегося грозового фронта. Фото: Павел МАКАРОВ.

Экстренное предупреждение о грозе, ливнях и порывах ветра до 15 м/с в Тверской области распространило региональное управление МЧС со ссылкой на тверской гидрометцентр. Неблагоприятные условия начнутся в ближайшие часы и сохранятся до конца суток 22 июля 2026 года.

Спасатели призывают граждан соблюдать бдительность из-за угроз повреждения автомобилей падающими деревьями, обрыва проводов ЛЭП и роста числа аварий на дорогах. Пешеходам советуют использовать зонты и дождевики, а при шквале укрываться в подъездах или переходах, проходя мимо стен домов, автобусных остановок и рекламных щитов.

Водителям рекомендовано перепарковать транспортные средства из низин и из-под веток деревьев, а в пути переждать ливневый дождь на обочине с включенной аварийкой, покинув салон в случае подтопления. Телефон единой службы спасения — 101, номер доверия областного главка МЧС — (4822) 39-99-99.