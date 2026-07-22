За вторую смену в Тверской области в летних лагерях побывали более 19 тысяч детей

Лето продолжается. Фото: Антон ФОКИН. Перейти в Фотобанк КП

За вторую смену более 19 090 школьников в Верхневолжье отдохнули в летних лагерях различного формата. Всего их было открыто свыше 300.

«Наша главная задача – обеспечить каждому нашему ребёнку не просто безопасный, но и действительно увлекательный и по-настоящему развивающий отдых. Когда посещал лагерь «Лесная сказка» в Максатихе, лично убедился, что дни у ребят расписаны по часам, программа отдыха насыщенная, дети постоянно заняты», – отмечал глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX.

Больше всего было открыто лагерей с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования - 141. Там побывали 10 173 школьника.

3189 подростка старше 14 лет получили первый рабочий опыт в 112 лагерях труда и отдыха.

4462 школьника отдохнули во вторую смену в 22 стационарных лагерях. Также были организованы 25 палаточных лагерей в Западнодвинском, Калининском, Кимрском, Лихославльском, Торжокском и других округах.