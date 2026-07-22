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НовостиОбщество22 июля 2026 9:27

Росгвардейцы помогли приезжей автомобилистке починить машину в Кашине

В Кашине сотрудники Росгвардии пришли на помощь иногородней автомобилистке, у которой на дороге сломалась машина
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Бойцы оперативно эвакуировали сломанную машину с проезжей части, чтобы освободить дорогу. Фото: Росгвардия Тверской области.

Бойцы оперативно эвакуировали сломанную машину с проезжей части, чтобы освободить дорогу. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники Кашинского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области во время дежурства на маршруте патрулирования в городе Кашине обнаружили неисправное транспортное средство, затруднявшее дорожное движение.

Машина стояла с включенной аварийной сигнализацией. За рулем находилась гостья Верхневолжья, столкнувшаяся с технической поломкой. Росгвардейцы оперативно эвакуировали неисправную машину с проезжей части на безопасное место, после чего собственными силами устранили неполадку.

Женщина-водитель смогла продолжить свою поездку по территории Кашинского округа. После завершения ремонта автомобилистка лично выразила признательность сотрудникам патрульного экипажа за мгновенную реакцию и профессиональные действия.