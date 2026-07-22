Названы сроки ремонта моста через Волчину в Тверской области

Мост в Удомельском округе ждет ремонта. Фото: предоставлено Дорожным фондом Тверской области

В Удомельском округе капитально отремонтируют мост через реку Волчина у деревни Тараки на автодороге Починок – Удомля.

Строительная длина участка - 105,19 метров, длина непосредственно моста - 60,3 метра. Запланирован ремонт опор, пролетного строения, сопряжений искусственного сооружения с насыпью подходов, мостового полотна.

Во время капремонта будет организовано реверсивное движение машин по одной полосе.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, работы начнутся в этом году, а завершиться ремонт моста через Волчину должен не позднее августа 2027 года.

Напомним, что глава региона Виталий Королев отметил важность дорожных ремонтов для развития Верхневолжья и поручил формировать планы работ с учетом запроса муниципалитетов, местных жителей.

В этом году в Тверской области запланировано отремонтировать свыше 400 км региональных и муниципальных дорожных участков, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».