Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Трагический инцидент на воде произошел в акватории реки Межа вблизи населенного пункта Жарковский Тверской области. Поисковые мероприятия на водоеме провели специалисты областной аварийно-спасательной службы, а само тело мужчины извлекли из воды сотрудники 28-й пожарно-спасательной части МЧС России, после чего передали его полицейским.

В Тверской области из реки Межа достали тело утонувшего мужчины Видео: МЧС Тверской области.

Доследственную проверку по данному факту начали следователи Западнодвинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области. Эксперты осмотрели место происшествия и тело утонувшего, а также опросили очевидцев случившегося. Точную причину смерти мужчины предстоит установить судмедэкспертам, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.