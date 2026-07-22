В ДТП пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

По данным Госавтоинспекции Тверской области, утром 22 июля 2026 года в Твери на регулируемом перекрестке возле дома №8 на проспекте Калинина произошло столкновение автомобилей УАЗ и Suzuki. Установлено, что 37-летний водитель отечественного внедорожника УАЗ двигался на разрешающий зеленый сигнал светофора со стороны улицы Спартака.

В Твери проезд на красный свет привел к столкновению УАЗа и иномарки Видео: Госавтоинспекция Тверской области.

В этот момент в его машину врезался легковой автомобиль Suzuki под управлением 45-летнего водителя, который выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал. В результате сильного удара травмы различной степени тяжести получили оба водителя.

Пострадавших мужчин оперативно госпитализировали в городскую Больницу скорой медицинской помощи Твери. Дорожные полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.