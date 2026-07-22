Жители Тверской области получили новые гарантии безопасности при покупке жилья

Использование эскроу-счетов с 2025 года сделало покупку и строительство жилья на средства маткапитала безопасным. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное Отделение Социального фонда России в рамках реализации национального проекта «Семья», созданного по инициативе Президента Владимира Путина, подвело итоги программы материнского капитала. С начала 2026 года жилищные условия за счет государственной поддержки улучшили более 3800 семей Тверской области.

Средства маткапитала разрешено использовать для покупки квартир или домов, оплаты ипотеки и первоначального взноса, а также строительства или реконструкции индивидуальных домов и таунхаусов. Безопасность сделок с 2025 года обеспечивает возможность использования эскроу-счетов при строительстве дома по договору подряда.

Если договор расторгается, банк возвращает средства в Соцфонд, а владелец сертификата сохраняет право использовать их заново. Подать заявление на распоряжение электронным сертификатом жители Тверской области могут через личный кабинет на портале госуслуг, в банке, выдавшем жилищный кредит, либо в клиентском офисе фонда.