Спасатели Тверской области потушили четыре пожара и помогли пострадавшим в ДТП

Ситуация на водоемах и прохождение туристических групп Тверской области контролируются спасателями. Фото: МЧС Тверской области.

По оперативным сводкам ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области на 06:00 22 июля 2026 года, дежурные пожарные расчеты выезжали на тушение техногенных возгораний на Восточном проезде в Бежецке, улице Садовой в поселке Рамешки, улице Дорожной в садоводческом товариществе «Онега» Конаковского округа, а также в район железнодорожной станции Кузьминка Калининского округа.

Дополнительно был потушен 1 очаг горения мусора. Кроме того, сотрудники ведомства оперативно реагировали на 6 ДТП, зарегистрированных на автодорогах Верхневолжья. В настоящее время силы предупреждения ЧС работают в бесперебойном режиме.

Под контролем специалистов ведомства остаются обстановка на водных объектах региона, безопасное прохождение зарегистрированных туристических групп и непрерывный мониторинг погодных условий.