Житель Лихославля ответил в суде за присвоение потерянного мобильника

Мобильный телефон был признан похищенным имуществом. Фото: Александра ВОСТРИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее не судимый 33-летний житель Лихославля предстал перед судом за тайное хищение чужого имущества, причинившее значительный ущерб владельцу. В материалах дела Лихославльского районного суда Тверской области указано, что утром в ноябре 2025 года подсудимый заметил лежащий в снегу мобильный телефон.

Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина спрятал устройство в карман и скрылся, в дальнейшем распорядившись им в личных целях. На судебном заседании 16 июля 2026 года подсудимый полностью признал свою вину.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде штрафа. Данное решение суда в законную силу еще не вступило.