Жители Бежецка увидят шедевры архитектуры на монетах Центробанка

На памятных монетах Банка России запечатлены Кижи, Петергоф и Тульский кремль. Фото: Тверское отделение Банка России.

В Бежецкой библиотеке имени В. Я. Шишкова на улице Садовой, дом 23, начала работу выставочная экспозиция Банка России под названием «Посмотрите вокруг» (12+). В рамках проекта, который продлится до 6 августа 2026 года, горожанам продемонстрируют фотографии редких памятных монет с изображением дворцов, древних крепостей, старинных усадеб, монастырей и мостов.

В числе экспонатов — изображения монет с видами Петергофа, заповедника Кижи, буддийского храма в Элисте и бирюзового дворца в Екатеринбурге. Особое внимание авторы уделили Тульскому кремлю, панорама которого представлена на монете в непривычном развернутом ракурсе.

Посещение выставки позволит жителям Бежецка по-новому взглянуть на историю страны и шедевры русского зодчества.