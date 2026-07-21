В Красном Холме госавтоинспекторы задержали находившегося в розыске водителя

Машину отправили на спецстоянку, а поддельный документ изъяли. Фото: МВД Тверской области.

Водитель-иностранец попытался убедить автоинспекторов, что ошибка в букве на водительских правах — это сущая мелочь. Инцидент произошел в Красном Холме, где 49-летний мужчина на автомобиле Volkswagen привлек внимание патруля ДПС своим опасным стилем вождения, едва не врезавшись в патрульную машину.

Когда госавтоинспекторы остановили лихача для проверки документов, он предоставил национальное водительское удостоверение с опечаткой в фамилии. Также на снимке 1998 года мужчина мало напоминал себя настоящего. В ходе дальнейшей проверки по ведомственным базам выяснилось, что за водителем числятся неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, а на родине он находится в розыске. Машину отправили на спецстоянку, а поддельный документ изъяли.

Эксперты ЭКЦ УМВД установили, что фотокарточка на правах была кустарно переклеена. В отношении фигуранта подразделением дознания МО МВД России «Краснохолмский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ за использование поддельных документов, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.