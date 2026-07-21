Тверская область поднялась на 20 позиций в рейтинге цифровизации

Лидером по уровню «цифровой зрелости» в Тверской области стала транспортная отрасль с показателем свыше 78%. Фото: Минцифры Тверской области.

Уровень выполнения показателей программы цифровой трансформации в Тверской области достиг 90% благодаря системному развитию госуслуг, защите информационных систем, переходу на отечественные IT-решения, развитию инфраструктуры, обработке данных и использованию искусственного интеллекта.

Важной частью этой работы стал мониторинг «цифровой зрелости» отраслей, который по итогам первого квартала составил 51,36%. Оценка позволяет властям выявлять лидирующие и отстающие сферы, распределять приоритеты для новых IT-проектов и оценивать развитие секторов в целом.

Наиболее высокие показатели зрелости зафиксированы в транспорте (78,39%), здравоохранении (77,94%), образовании (68,37%) и государственном управлении (60,41%). Также специалисты ведомств отслеживают цифровизацию в сфере туризма, физической культуры, спорта, городской среды и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.