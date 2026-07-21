Также глава региона и министр МЧС РФ согласовали дальнейшие шаги по развитию системы безопасности региона. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем личном канале в MAX рассказал о передаче тверским пожарным, спасателям и инспекторам ГИМС 19 единиц новой специальной техники. В числе поступивших машин — современные пожарные автомобили, техника высокой проходимости, скоростные катера и уникальная отечественная аэролодка «Север», способная передвигаться по воде, болотам, снегу и льду.

В Твери Виталий Королев и глава МЧС передали спасателям девятнадцать машин Видео: max.ru/korolev.

В рамках торжественной церемонии министр Александр Куренков и глава региона также вручили государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Из рук министра медаль МЧС России «За спасение на пожаре» получил юный герой Данила Стрункин, выпускник Погорельской школы Зубцовского округа, который помог выбраться из горящего дома пожилой женщине. Спасение жизней юноша планирует сделать своей будущей профессией и поступить в профильный вуз.

Кроме того, Королев и Куренков обсудили выполнение поручений Президента Владимира Путина по развитию региональной системы защиты граждан, нацеленное на кадровое укрепление подразделений, открытие новых пунктов ГИМС и усиление профилактической работы.