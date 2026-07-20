В Тверской области землевладелец "вырастил" две пашни борщевика

Так сельхозземли выглядеть не должны. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бежецком районе Тверской области нерадивый землевладелец так запустил две свои пашни, что они полностью заросли опасным борщевиком Сосновского, борьба с которым идёт по всему региону. О нарушении сообщило региональное управление Россельхознадзора. Данному владельцу сельхозземли принадлежат с января 2012 года.

Как уточняют в ведомстве, специалисты обнаружили в ужасном состоянии два участка около деревень Трестино и Песогоры. Общая площадь испорченной пашни составила 58 гектаров. Только борщевиком там не обошлось, сотрудники Россельхознадзора обнаружили на одном из участков свалку, куда кто-то свозит строительный мусор и бытовые отходы.

"Картина типична для неиспользуемых земель сельхозназначения – забытые хозяином земли нередко становятся прибежищем стихийных свалок. Любой выброшенный на заросшее поле пакет с мусором тут же «обрастает» соседями и вскоре превращается в полноценную несанкционированную свалку", - комментируют в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Владельцу земли объявлено предостережение о недопустимости подобного обращения с сельскохозяйственными угодьями. За дальнейшими действиями или бездействием землевладельца будут следить - если собственник ничего не предпримет, то на следующем этапе будет оштрафован.