Стал известен график выплат жителям Тверской области в августе

График выплат не изменился. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Тверской области, как и все остальные российские пенсионеры, в августе получат пенсии по стандартному графику ( в случае, если день выплат придётся на выходной день, - пенсию перечислят раньше графика, а именно - в последний перед выходными рабочий день).

Об этом сообщили в Госдуме, информацию приводит "РИА Новости". Уточняется, что пенсионерам, которые получают свои пенсии через почту, деньги доставят в соответствии с графиком почтового отделения. Если в день доставки у вашего отделения почты выходной, пенсию должны принести на день раньше.