На Тверскую область надвигается магнитная буря уровня G1

Метеочувствительным тверичанам стоит ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля 2026 года метеочувствительные жители Тверской области могут почувствовать недомогание: в этот день ожидается магнитная буря. Таковы данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН (Института космических исследований и Института солнечно-земной физики российской академии наук).

Согласно данным специалистов, в Тверской области вечером 20 и весь день 21 июля магнитосфера будет преимущественно спокойной. С ночи на 22 июля она перетесёт в возбуждённое состояние, предвещая начало магнитной бури, пик которой придётся на 16:00-21:00.

Однако сильно переживать не стоит. По прогнозам это будет буря уровня G1, который считается слабым. Тем не менее метеочувствительным тверичанам стоит ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки в этот день.